Инвестиции в штате Техас преимущественно пойдут на строительство новых заводов.

Согласно сообщениям Wall Street Journal, планы компании Samsung Electronics по увеличению инвестиций в Техасе до примерно $44 млрд весьма значимы для развития промышленности в этом регионе. Ориентировочно, большая часть этих средств будет направлена на строительство завода по производству полупроводников в городе Тейлор. Помимо этого, планируется возведение ещё одного завода по производству чипов и создание передового упаковочного центра.

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Этот шаг Samsung может стать решающим для Байдена на предстоящих выборах, администрация президента приложила много усилий чтобы привлечь крупных мировых производителей полупроводников к развитию своей деятельности на американской земле. С целью поддержки компании Samsung, Вашингтон намерен выделить более $6 млрд для расширения её производства в Техасе, что будет дополнением к огромному проекту стоимостью $17 млрд, анонсированному в Тейлоре компанией ещё в 2021 году.

Расширение деятельности Samsung в Техасе привлечёт не только внимание к промышленному сектору региона, но также создаст значительное количество рабочих мест и способствует технологическому развитию области. Партнёрство между Samsung и правительством США может послужить примером успешного сотрудничества в области развития высокотехнологичного производства в стране.