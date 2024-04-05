После завершения строительства офис станет одним из крупнейших и самых передовых центров искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии.

Корпорация Nvidia и индонезийская телекоммуникационная компания PT Indosat Tbk планируют совместно построить в стране центр искусственного интеллекта стоимостью 200 миллионов долларов. Об этом заявил министр информационных и коммуникационных технологий Буди Арье Сетиади в заявлении от 3 апреля.

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Новый центр искусственного интеллекта будет расположен в Суракарте, городе в провинции Центральная Ява. Он будет использоваться для разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта в различных отраслях Индонезии, включая здравоохранение, образование, сельское хозяйство и финансы.

По словам министра Сетиади, центр искусственного интеллекта будет играть важную роль в ускорении цифровой трансформации Индонезии и развитии местной экосистемы искусственного интеллекта. Он также выразил надежду, что центр привлечёт в страну ведущих мировых специалистов в области искусственного интеллекта и создаст новые возможности для индонезийских талантов.

Nvidia и PT Indosat Tbk имеют давнее партнёрство в области развития ИИ. В 2021 году компании запустили совместную программу по обучению специалистов в области искусственного интеллекта в Индонезии. Новый центр станет ещё одним шагом в развитии их сотрудничества.

Ожидается, что строительство центра искусственного интеллекта будет завершено в 2024 году. После завершения он станет одним из крупнейших и самых передовых центров искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии.

Инвестиции Nvidia и PT Indosat Tbk в центр стали свидетельством растущего значения искусственного интеллекта в Индонезии и во всем мире. Центр будет играть важную роль в ускорении внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях и создании новых возможностей для экономического роста и развития.