В России представят китайский родстер MG Cyberster с дверьми как у Lamborghini.

В середине апреля текущего года в России презентуют полностью электрический родстер MG Cyberster китайского производства, по данным от официального дистрибутора Cyberster в России. MG Cyberster разрабатывался командой студии SAIC Advanced Design Centre которая расположилась в Лондоне. Длина машины достигает 4535 мм, а колесная база - 2690 мм. Габариты нового родстера превосходят такие известные модели, как Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4.

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Внутри MG Cyberster предусмотрен комфортабельный салон для двух пассажиров, складная мягкая крыша и подъёмные двери, делают его похожим на спорткары Lamborghini. Крыша складывается и раскладывается за рекордные 10 секунд на скорости не превышающей 50 км/ч.

На данный момент на китайском рынке доступны три конфигурации MG Cyberster, из которых две оснащаются задним приводом с двигателями мощностью 314 л.с. или 340 л.с. Также имеется версия с полным приводом и двумя электромоторами суммарная мощностью которых достигает 544 л.с.: мощность переднего двигателя составляет 204 л.с., заднего - 340 л.с.

Стоимость модели MG Cyberster для китайского начинается от 320 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 4 млн рублей по текущему обменному курсу. Но информации о цене электрокара для российских покупателей пока нет.