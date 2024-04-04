Дешевые Samsung Galaxy Z Fold FE и Flip FE получат Snapdragon 7s Gen 2.

Компания Samsung продолжает радовать своих поклонников инновационными решениями, и разрабатывает два бюджетных складных смартфона Galaxy Z Fold FE и Z Flip FE на чипе Snapdragon 7s Gen 2. Эти устройства обещают предложить потрясающие характеристики по доступной цене.

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Galaxy Z Fold FE будет иметь варианты с 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а также с 256 или 512 ГБ внутренней памяти. С другой стороны, Galaxy Z Flip FE будет доступен с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 или 512 ГБ. Размеры обоих устройств также уже известны, что позволяет представить себе их удобство в использовании. Так, Galaxy Z Fold FE имеет размеры 67,1 × 155,1 × 15,8 и 14,2 мм в сложенном виде и 130,1 × 155,1 × 6,3 мм в развёрнутом виде. Samsung Galaxy Z Flip FE — 71,9 × 84,9 × 15,9 и 17,1 мм в сложенном виде и 71,9 × 165,2 × 6,9 мм в развёрнутом формате.

Помимо того, новинка будет оснащена улучшенным модулем камеры, который позволит делать фотографии и видео в высоком качестве при любых условиях освещения. К тому же ожидается, что смартфоны получат увеличенные аккумуляторы, которые обеспечат продолжительное время автономной работы.

Пока неизвестно точное время презентации новинок и их стоимость, но согласно предварительным данным, Galaxy Z Fold FE может оцениваться примерно в $800, что делает его значительно доступнее по сравнению с более дорогими моделями. Это означает, что Galaxy Z Flip FE, вероятно, будет ещё дешевле.

Ожидается, что бюджетные версии складных смартфонов Samsung будут пользоваться популярностью среди потребителей, которые ценят инновации и качество по разумной цене. Новые устройства могут стать отличным выбором для тех, кто хочет попробовать технологию складных экранов, не переплачивая за старшие модели.