Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
Microsoft начнет брать деньги с пользователей за обновление старых версий своей операционной системы.

реклама

Новая программа Extended Security (ESU) Updates  от IT-гиганта Microsoft даёт возможность продлить официальную поддержку своей фирменной операционной системы Windows 10 после её завершения в середине октября следующего года. Коммерческие организации будут обязаны платить $61 за каждый компьютер ежегодно, чтобы получать обновления безопасности для Windows 10 через программу ESU.

Стоимость продления поддержки для обычных пользователей пока что не раскрывается, однако предполагается, что она также будет взиматься. Программа ESU будет действовать на протяжении трёх лет, и те, кто присоединится к ней позднее официального начала, должны будут заплатить и за предыдущие периоды. Подписчики Windows 365 смогут пользоваться программой ESU бесплатно в течении одного года.

реклама

Microsoft подчёркивает, что программа ESU является временным решением перед переходом на более современные операционные системы. Напоминая пользователям о важности обновления программного обеспечения и перехода на более безопасные и актуальные версии операционных систем для защиты от угроз безопасности и обеспечения оптимальной работы своих устройств.

Расширенная поддержка безопасности (ESU) от Microsoft станет актуальной для компаний и организаций, которые не смогут сразу перейти на новые версии операционных систем или нуждаются в дополнительном времени для подготовки к обновлениям. Предоставление патчей безопасности для устаревших версий Windows 10 через ESU поможет уменьшить риски возможных уязвимостей и атак со стороны злоумышленников.

Программа ESU также может быть полезна для пользователей, которые работают с чувствительными данными или в отраслях, где безопасность играет ключевую роль. Предоставление дополнительного времени для обновления операционной системы поможет сохранить стабильность и надёжность работы компьютеров и серверов, что особенно важно для бизнеса.

#windows #windows 10
2
Показать комментарии (2)
Доля Windows 11 в Steam уменьшилась до 41,61%
Пользователи стали чаще отказываться от Windows 11 из-за агрессивной рекламы Microsoft
Американское правительство запретило сотрудникам использовать Microsoft Copilot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
1
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
4
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
68
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
5
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Япония заинтересована в приобретении американских учебно-тренировочных самолётов T-7A Red Hawk
1
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
Android 15 обновляет дизайн панели регулировки громкости и добавляет новые функции
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Microsoft разработала новую технологию слежки за пользователями, но жителей России это не коснётся
3
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
2
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
Западные союзники Киева отложили поставку Украине F-16 на неопределённый срок
3
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+
Новый циферблат для Galaxy Watch отображает время на других планетах Солнечной системы
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
32
Как правильно проверять батарейки мультиметром
54
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
138
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
183
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
8
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
84
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Вуди
13:02
Что тебе непонятно в слове ПОКАЗАЛ?
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
Александр
13:00
Короче принтеры ХП становятся реальными ХП - Хрен Печатают.)))
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
Сергей Дугин
12:59
Они заставляют переходить;( Hyper os дно....
Xiaomi представила очередной список устройств, которые получат новую HyperOS
Dzhereli
12:59
У дегенератов уже очко горит когда железо не выдает 120+ фпс. У владельцев 4к моников белым пламенем полыхает.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
ДымOk
12:58
Чутка майкопского не помешает
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Obscury
12:58
Шо за высер? Прекрасно играю в новые игори. Прибавка в производительности отличная. В последний раз менял 3080Ti -> 4090 ваще огонь. Ты просто превратился в унылое говно. Кризис среднего возраста?
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Vorvort
12:56
Так как фанатики много лет скупали видеокарты Nvidia за оверпрайс то цены на миддлы и начальные решения сильно выросли, в том числе у AMD (ее карты не хуже Nvidia, дешевле и за бесценок Лиза их не отд...
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Aslan Heroes
12:51
Если раньше интеловские топ процы давали прирост и хотя бы были адекватны по своим эксплуатационным характеристикам, то сейчас в них смысла мало, хочешь игорей? Берëшь амд или средние интелы. Хочешь т...
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Orakul
12:51
"Кому война, а кому - мать родна..."
Производители оружия в Чехии бьют рекорды прибыли благодаря заказам из Украины и НАТО
---R1---
12:36
это называется клиентоориентированность
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем