Microsoft начнет брать деньги с пользователей за обновление старых версий своей операционной системы.

Новая программа Extended Security (ESU) Updates от IT-гиганта Microsoft даёт возможность продлить официальную поддержку своей фирменной операционной системы Windows 10 после её завершения в середине октября следующего года. Коммерческие организации будут обязаны платить $61 за каждый компьютер ежегодно, чтобы получать обновления безопасности для Windows 10 через программу ESU.

Стоимость продления поддержки для обычных пользователей пока что не раскрывается, однако предполагается, что она также будет взиматься. Программа ESU будет действовать на протяжении трёх лет, и те, кто присоединится к ней позднее официального начала, должны будут заплатить и за предыдущие периоды. Подписчики Windows 365 смогут пользоваться программой ESU бесплатно в течении одного года.

реклама

Microsoft подчёркивает, что программа ESU является временным решением перед переходом на более современные операционные системы. Напоминая пользователям о важности обновления программного обеспечения и перехода на более безопасные и актуальные версии операционных систем для защиты от угроз безопасности и обеспечения оптимальной работы своих устройств.

Расширенная поддержка безопасности (ESU) от Microsoft станет актуальной для компаний и организаций, которые не смогут сразу перейти на новые версии операционных систем или нуждаются в дополнительном времени для подготовки к обновлениям. Предоставление патчей безопасности для устаревших версий Windows 10 через ESU поможет уменьшить риски возможных уязвимостей и атак со стороны злоумышленников.

Программа ESU также может быть полезна для пользователей, которые работают с чувствительными данными или в отраслях, где безопасность играет ключевую роль. Предоставление дополнительного времени для обновления операционной системы поможет сохранить стабильность и надёжность работы компьютеров и серверов, что особенно важно для бизнеса.