Планшет российского производства с операционной системой отечественной разработки поступил в продажу за 42 тыс. руб.

Отечественная компания Yadro представила свой новый планшет Kvadra_T, который получил достаточно хорошие технические характеристики. Основной особенностью планшета стала разработанная компанией операционная система kvadraOS, совместимая со всеми приложениями доступными на Android. Операционная система российской разработки открывает доступ к множеству функций которые необходимы для удобного использования технического устройства.

реклама

Планшет оснащается 10,95-дюймовым IPS-экраном, 8-ядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, делают его достаточно мощным для выполнения ежедневных задач рядовых пользователей. Планшет получил основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп, которые обеспечивают хорошее качество фотоснимков и видео вне зависимости от освещения.

Наличие аккумулятора ёмкостью 9000 мАч обещает длительное время автономной работы устройства. Купить устройство можно в двух цветовых решениях «Серенити» и «Аргентум». В комплекте вместе с устройством идёт блок зарядки, кабель Type-c и стилус. Имеется возможность приобретения различных аксессуаров от производителя которые делают планшет более привлекательным для потенциальных покупателей.

Цена в 42 тыс. рублей может показаться высокой, но за функциональность устройства и поддержку российского производства она может быть оправданной.