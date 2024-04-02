OnePlus Nord CE4 получил интересные характеристики и хорошее соотношение цена/качество.

Компания OnePlus представила свой новый бюджетный смартфон OnePlus Nord CE4, который обладает мощными характеристиками и интересными особенностями. Смартфон оснастили 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения и плавность отображаемого контента.

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Основной модуль камеры LYT-600 на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, который смартфон получил от компании Sony, позволяет делать качественные фотографии и видео. А селфи-камера на 16 Мп дает возможность делать снимки высокого качества при любом освещении.

Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 гарантирует высокую производительность устройства, а 8 ГБ оперативной памяти и на выбор 128 или 256 ГБ встроенной памяти обеспечат достаточное количества места для хранения данных.

Батарея ёмкостью 5500 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки мощностью 100 Вт позволяет быстро заряжать устройство и обеспечивает до двух суток автономной работы. Защита от проникновения капель воды и пыли по стандарту IP54 а также фирменная оболочка ColorOS 14 разработанная на базе Android 14 делают смартфон ещё более привлекательным.

OnePlus Nord CE4 будет доступен к покупке в Индии с 4 апреля по начальной цене от 25 тыс. рупий (~27 800 рублей) за версию с 128 ГБ встроенной памяти. OnePlus предлагает смартфон c отличным сочетание цены и качества, делая его привлекательным выбором для широкого круга потребителей.