Hyundai и Kia официально начинают производство новых автомобилей на автозаводе в Санкт-Петербурге.

Переименование корейских автомобилей Hyundai и Kia в Solaris не помешало корейским автомобильным маркам сохранить интерес российских потребителей к своим авто. Ажиотажный спрос на новые модели Solaris свидетельствует о долгосрочной популярности этих автомобилей на российском рынке.

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Стоимость Solaris HC начинается от 2 850 000 рублей, такая завышенная цена не снижает интерес покупателей к автомобилю. Сейчас на каждую модель Solaris выстраивается очередь из 2-3 человек.

Производство машин Solaris на автомобильном заводе в Санкт-Петербурге под управлением компании "Автомобильный завод АГР" обеспечивает российским покупателям доступ к современным технологиям и высокому стандарту качества. Руководство завода, в лице генерального директора Алексея Калицева, имеет обширный опыт работы в автомобильной индустрии, что способствует успешному развитию бренда.

Создание модельного ряда Solaris, включающего разнообразные версии и комплектации, позволяет удовлетворить потребности самых разных категорий покупателей. Модели HS, HC, KRS и KRX предлагают широкий выбор от экономичных и компактных автомобилей до премиальных и комфортабельных вариантов. Это позволяет бренду Solaris оставаться конкурентоспособным на рынке и привлекать новых клиентов.