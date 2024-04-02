ChatGPT теперь доступна для пользователей без регистрации.

OpenAI продолжает развивать свои технологии и делать их доступными для широкой аудитории. Их решение сделать нейросеть ChatGPT, доступной без регистрации, стало ещё одним шагом в этом направлении. Это упрощает использование искусственного интеллекта и позволяет экспериментировать с его возможностями большему количеству простых пользователей.

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Согласно данным компании, уже миллионы пользователей из множества разных стран используют ChatGPT на постоянной основе, что свидетельствует о широком интересе к этой технологии искусственного интеллекта. Помимо развития ChatGPT компания занимается разработкой и других проектов, таких как клонирующая голос нейросеть, которая может быть использована для воспроизведения голоса у людей, лишённых этой возможности.

Одновременно с развитием технологий OpenAI также обращает внимание на потенциальные угрозы, которые могут нести современные генеративные модели ИИ. Они предлагают решения для минимизации этих угроз, например, рекомендуя полностью отказаться от биометрической аутентификации по голосу в банках и других организациях требующих прохождения авторизации.

В целом, действия OpenAI показывают их стремление сделать технологии ИИ доступными и безопасными для всех пользователей, что является ключевым аспектом в развитии этой области.