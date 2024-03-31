Доля продаж компьютеров отечественного производства увеличилась до 20%.

Двукратное увеличение продаж компьютеров российского производства стало доказательством успешного развития отечественной IT-индустрии. Публикация в газете "Известия" с ссылкой на экспертов подчёркивает, что каждый пятый продаваемый компьютер в России теперь производится в стране.

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Уточнение о том, что доля отечественной продукции на рынке увеличилась до 20%, свидетельствует о растущем интересе потребителей к компьютерам отечественного производства. Ожидается, что спрос на них будет продолжать расти, поскольку они предлагаются по более привлекательным ценам, по сравнению с зарубежными аналогами, с экономией от 5% до 15%.

В материале особо выделяются такие российские бренды, как iRu, Irbis, Echips и Osio. Эти компании активно развиваются на рынке компьютеров и предлагают широкий ассортимент продукции с хорошим соотношением цены и качества. Их растущая популярность свидетельствует о том, что отечественные производители успешно конкурируют с зарубежными брендами и завоёвывают доверие потребителей.

Увеличение доли продаж российских компьютеров способствует развитию национальной экономики. А увеличение спроса на отечественные товары и услуги помогает создавать новые рабочие места, стимулирует инновационное развитие и повышает конкурентоспособность страны в глобальной экономике.

Поддержка российских производителей компьютеров имеет стратегическое значение для обеспечения информационной безопасности и суверенитета страны. Зависимость от импортных технологий может создать уязвимости в критически важных секторах экономики, поэтому развитие отечественной IT-индустрии является приоритетной задачей для обеспечения национальной безопасности.