Группа исследователей разработала пластырь способный обнаружить бактерии туберкулеза за 60 минут.

Южно-Африканские учёные из университета Претории представили инновационный пластырь, который способен обнаружить химические вещества на коже человека, выделяемые бактериями, вызывающими туберкулёз.

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По мнению специалистов, человек, заражённый бактериями возбудителями туберкулёза Mycobacterium tuberculosis, часто не осознает наличие заболевания до появления характерных симптомов. Исследователи также отмечают, что 40% случаев туберкулёза остаются незамеченными или проходят в латентной форме. На данный момент большинство методов ранней диагностики туберкулёза, остаются дорогостоящими и сложными.

Этот пластырь с высокой точностью обнаруживает химические вещества, выделяемые бактериями-возбудителями этого заболевания. Новая технология уже прошла успешное тестирование на людях, страдающих туберкулёзом, а также на добровольцах не имеющих туберкулёза.

Учёные пояснили, что пластырь был разработаны с применением каучука для поглощения химических соединений, выделяемых через кожу. В ходе лабораторных опытов учёные смогли обнаружить 27 веществ, которые свидетельствуют о наличии туберкулёза.

Согласно авторам исследования, для обнаружения маркеров туберкулёза этим пластырем требуется не более 60 минут. Кроме того, благодаря специальным индикаторам на пластырях, людям больше не придётся посещать клинику или стационар для прохождения тестирования и получения результатов, что делает процесс диагностики более удобным и доступным.