Новая расширенная клавиатура с функциями "Rappy Snappy" и "Rapid Trigger" претендует на звание лучшей игровой клавиатуры.

Клавиатура 60HE от Wooting считается одной из лучших игровых клавиатур на рынке. Все благодаря функции Rapid Trigger, которая ускоряет нажатие клавиш в таких играх, как Valorant или Counter-Strike 2. Теперь компания Wooting выпускает более крупную клавиатуру 80HE. Она оснащена новой функцией "Rappy Snappy", которая в сочетании с Rapid Trigger позволяет еще быстрее выполнять такие движения в играх, как стрифинг и прыжки кроликом.

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"Rappy Snappy - это наша новая функция Rapid Trigger, которая сравнивает две клавиши между собой, и приоритет отдается той, которая была нажата дальше всех", - объясняет генеральный директор Wooting Колдер Лиммен. "Например, вы можете использовать его для клавиш A и D, чтобы сделать контр стрейфинг более быстрым".

Wooting 80HE будет поставляться с раскладками ANSI, ISO и даже JIS, а также с возможностью выбора между пластиковым корпусом PCR и более дорогим цинковым сплавом. Все это крепится на силиконовой прокладке, которая должна улучшить звук и ощущения при наборе текста. Вы также сможете сконфигурировать свой собственный вариант "Модуля", выбирая между линейными переключателями Lekker 45 и 60 или переключателями Jade от Gateron.

Базовая версия PCR стоит 200 долларов, включая колпачки и переключатели. Если вы перейдете на версию из цинкового сплава, то цена составит $300, а цены на версию Module начинаются от $185.