В связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование.

Начало досрочного голосования на выборах президента России в посёлке Октябрьский Белгородского района было объявлено заместителем главы администрации этого поселения, Светланой Стребковой. Решение о проведении досрочного голосования в девяти приграничных районах Белгородской области с 10 по 14 марта было принято региональным избирательным комитетом из-за опасений по поводу возможных угроз жизни и здоровью избирателей. Данная инициатива касается таких районов как Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский, Ровеньский, а также городские округа Валуйский, Грайворонский и Шебекинский, которые расположены в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции.

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Процесс досрочного голосования стартовал на девяти участках избирательных комиссий, которые уже приступили к своей работе на период с 10 по 14 марта в соответствии с решением Центральной избирательной комиссии Белгородской области. Основной приоритет проведения досрочного голосования заключается в обеспечении безопасности избирателей, а также в создании комфортных условий для их участия в выборах. Почти половина избирателей выразили желание воспользоваться возможностью голосования заранее.

Участковые избирательные комиссии активно подготовлены для проведения голосования. Члены комиссий собираются выезжать на территорию для организации и проведения досрочного голосования. Отмечается, что жители, решившие использовать дистанционное электронное голосование, не смогут участвовать в досрочном этапе.

Представители поселка Октябрьский подчеркнули удобство организации досрочного голосования на дому, особенно для группы пожилых граждан. Президентские выборы в России назначены на 15 марта 2024 года, и продлятся три дня, с 15 по 17 марта. В списке кандидатов на пост главы государства зарегистрированы Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.