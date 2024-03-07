Байден отстает от предшественника в опросах перед началом всеобщих выборов

Предвыборный штаб президента Джо Байдена планирует усилить давление на Дональда Трампа. Сотрудники Байдена планируют распространить меморандумы в четверг во время выступления президента о положении страны, противопоставляя его повестку дня на второй срок повестке дня Трампа, нанося удар по предложениям союзников кандидата от республиканской партии об отмене политики здравоохранения, отмене законов о климате и снижении налогов для богатых.

«В отличие от Дональда Трампа, американцам фактически приходится оплачивать свои счета, и они не могут позволить себе его катастрофические планы по увеличению своих счетов», — заявила в своём заявлении представитель предвыборного штаба Байдена Сарафина Читика.

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Опросы показывают, что нападки Байдена на действия Трампа на посту президента ещё не нашли отклика у избирателей, которые относятся к его администрации более радужно, чем четыре года назад. Американцы также плохо оценивают лидерство Байдена, и президент должен изменить это мнение, чтобы помешать Трампу вернуть себе Белый дом.

Согласно опросу New York Times/Siena College, проведенному в феврале, четверо из 10 избирателей заявили, что политика Трампа принесла пользу им лично, по сравнению с 18%, которые сказали то же самое о политике Байдена.

«Мы получили большую похвалу за экономику, большую заслугу за нашу внешнюю политику», — сказал Трамп на победной вечеринке в Супервторник.

В одной записке вновь всплывает комментарий Трампа от 2020 года о том, что он «сократит» программы социального обеспечения и медицинской помощи. В прошлом году Трамп заявлял, что не будет сокращать популярные программы пособий, и критиковал других республиканцев, которые выдвигали эту идею как способ сокращения дефицита и долга.

Команда Байдена также утверждает, что программа Трампа обеспечит подачку самым богатым американцам, ссылаясь на его клятву прекратить налоговые льготы на экологически чистую энергию и его обещание сделать индивидуальное снижение налогов, которое принесло большую пользу богатым.