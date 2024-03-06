На фоне совместных учений США и Южной Кореи обострилась политическая ситуация на границе Севера и Юга Кореи.

Во вторник Северная Корея объявила о возможности начала военных действий в ответ на проведение совместных военных учений Южной Кореи и США, которые, по их мнению, являются частью подготовки к возможному вторжению. Предупреждение последовало сразу после начала совместных военных учений Соединённых Штатов и Южной Кореи, которые продлятся 11 дней и будут включать 48 полевых учений, это в два раза больше, чем годом ранее.

СМИ Северной Кореи передали заявление министерства обороны, где осуждаются учения США и Южной Кореи и расцениваются как попытка вторжения и угроза суверенитету страны. Представитель Северной Кореи заявил о готовности проводить ответные военные действия для контроля обстановки, хотя специфика этих действий не была конкретизирована.

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Позиция лидера Северной Кореи, отказывающегося от стремления к мирному объединению с Южной Кореей и заявляющего об агрессивной военной позиции вдоль спорной морской границы, свидетельствует о нарастании напряжённости и угрозы возможного военного конфликта в регионе.

Есть предположения, что могут быть проведены ракетные испытания или другие меры для укрепления военного потенциала. Южная Корея подчеркнула, что совместные с США учения являются оборонительными и что на любые провокации будет дан сильный ответ.

Хотя официальные лица Юга и США заявляли об отсутствии планов нападения на Север, Северная Корея рассматривает эти учения как угрозу и повод для своих действий. Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, заявил о конце стремления к миру и объединению с южной частью Кореи, а также о взятии более агрессивной военной позиции вдоль спорной границы с Югом.

Предполагается, что в этом году Северная Корея ещё больше усилит напряжённость за счёт новых ракетных испытаний и недружественных заявлений. По мнению экспертов, в этом году военные силы Северной Кореи могут устроить неоднозначную провокацию вблизи напряжённой границы с Южной Кореей.