Ценовая война китайских автопроизводителей: покупать авто сейчас или ждать дальше?

С началом новой ценовой войны, основанной на переходе с двигателей внутреннего сгорания на электротягу, проходящей под лозунгом «электричество дешевле, чем нефть», можно сказать, что цены меняются быстрее, чем времена года, а новые модели авто выпускают чаще, чем мобильные телефоны.

реклама

Судя по планам обновления автомобилей крупных автопроизводителей, большое количество популярных авто в 2024 году получат новейшие технологии. С одной стороны – мы получаем снижение цен на текущие уже устаревшие модели, а с другой – новые модели со значительными обновлениями.

Наибольшим спросом пользуются седаны и компактные внедорожники А-класса ценой от 1 000 000 до 2 500 000 рублей. Модели в данном ценовом сегменте удовлетворяют бытовые потребности в передвижении и не оснащаются передовыми технологиями автомобилестроения.

С политической точки зрения покупка авто сейчас выгодна - в декабре прошлого года Министерство финансов, Государственная налоговая администрация и Министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно опубликовали «Объявление о корректировке технических требований к автомобилям на новых источниках энергии с сокращением или освобождением от налогов». Освобождаются от налога на покупку транспортных средств авто использующие электротягу, а в условиях выдвигаются более высокие требования к полноценным электромобилям. Два основных требования — запас хода на полностью заряженной батарее не менее 200 километров в нормальных условиях и не менее 120 километров в условиях низких температур.

Спрос на новые малолитражные авто работающие на двс понижен, а на электрокары действуют поблажки в налогообложении. Также в ближайшее время не стоит ждать полноценное возвращение на рынок европейских и американских автомобильных марок. Поэтому 2024 год по-прежнему остаётся хорошим временем для покупки китайского авто.