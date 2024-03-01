Очередное снижение цен на авто марки BYD взбудоражило рынок китая заставив начать «ценовую гонку»

19 февраля BYD объявила о выпуске Qin PLUS и Destroyer 05 Honor Edition и установила стартовую цену двух моделей на уровне 79 800 юаней (1 000 000 рублей). Ли Юнфэй, генеральный менеджер отдела бренда и связей с общественностью BYD, заявил в социальных сетях, что «мы начинаем решающую битву с топливными транспортными средствами».

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Столкнувшись с «первым шагом» BYD по снижению цен за счет выпуска новых моделей, крупные автомобильные компании последовали этому примеру и присоединились к ожесточённой «ценовой войне». По сравнению с предыдущими снижениями цен, предпринятыми автопроизводителями этот раунд снижения цен автомобильными компаниями носит более прямой характер - запуск новых энергетических транспортных средств или прямое снижение цен ориентировано на автомобили использующее горючее топливо, занимающие рынок 100 000 -300 000 юаней. В результате рыночная конкуренция между транспортными средствами, работающими на новых источниках энергии, и транспортными средствами, работающими на топливе, снова обострилась.

Снижение цен BYD спровоцировало новую волну снижения цен на автомобильном рынке. SAIC-GM-Wuling, Changan, Geely Automobile и другие автомобильные компании быстро последовали этому примеру и снизили цены на свои модели. Wuling Starlight PLUS, конкурирующий с Qin PLUS, объявил, что цена расширенной версии с запасом хода в 150 киллометров на электротяге снижена с предыдущих 105 800 юаней до 99 800 юаней (1 250 000 рублей). В последствии BYD провела снижение цен на «четырехтактные» модели и менее чем за полмесяца последовательно запустила 7 моделей Honor Edition.