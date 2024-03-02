Байден рассказал о лесных пожарах в Техасе, призвав республиканцев в Конгрессе помочь принять значимый пограничный закон.

Президент Байден начал свое выступление во время визита на границу Техаса с обсуждения разрушительного лесного пожара на окраине штата и в Оклахоме, а затем назвал отрицателей изменения климата «неандертальцами».

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Выступая в приграничном городе Браунсвилл, президент США коснулся проблемы продолжающегося лесного пожара, который опустошил часть Техаса и уничтожил более миллиона акров земли.

«С тех пор, как я стал президентом, я много летал над этими лесными пожарами», — сказал Байден. «Пролетая над большим количеством земли, сожжённой дотла. Площадь исчезнувшей растительности больше чем весь штат Мэриленд».

«Идея о том, что изменения климата не существует. Мне это не нравится, чувак» — добавил он. «Мне не нравятся некоторые из моих друзей-неандертальцев, которые до сих пор думают, что изменения климата не существуют».

Байден не упомянул республиканцев, но в прошлом году он критиковал Республиканскую партию за оспаривание глобального потепления. Когда в ноябре 2023 года была опубликована Национальная оценка климата США, в которой подробно описаны серьёзные изменения климата, тогда Байден раскритиковал партию .

«Любой, кто умышленно отрицает влияние изменения климата, обрекает американцев на опасное будущее. Со временем последствия будут только ухудшаться, становиться более частыми, более жестокими и более дорогостоящими», — сказал он тогда. «Ничто из этого не является неизбежным».

После своих кратких замечаний по изменению климата он далее раскритиковал Конгресс за неспособность принять двухпартийный закон о границе. «Этот законопроект был на пути к принятию. Затем он был сорван рядовыми политиками», - сказал Байден. «США необходимо пересмотреть этот законопроект, а те сенаторы, которые выступают против него, должны отложить политику и принять его по существу».