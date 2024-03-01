Бывший спикер палаты утверждает, что встречи с президентом проходят по заранее заготовленным карточкам.

Бывший спикер Палаты Кевин Маккарти впервые сообщил, что президент США использует блокнот с заготовленным текстом на частных встречах с небольшими группами людей.

«У него все ещё есть телесуфлер, когда происходят закрытые встречи», - сказал Маккарти соведущим программы «The Bottom Line» на канале FOX Business.

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Маккарти сказал, что время частных переговоров трудно «отклониться» от заранее выбранной темы, ссылаясь на то, что президент ведёт разговор по заранее заготовленным карточкам.

«Он просто придерживается записей», — сказал он о Байдене. «А если ты уйдешь, если ты отклонишься от темы, он не сможет продолжать дальше».

«Послушайте, он служил стране, нравится вам это или нет. Я уважаю этого человека за службу стране. Я благодарю его за эту службу, но он не в том возрасте, когда лучше всего исполнять обязанности президента».

Маккарти также заявил, что давно знает Байдена и что президент изменился за последние несколько лет.

Комментарии Маккарти прозвучали после публикаций в СМИ о том, что Байден во многом полагается на записи, даже во время частных мероприятий по сбору средств.

«Тот факт, что Байден использует карточки для заметок, чтобы объяснить свою собственную политическую позицию — по вопросам, которые, как он знает, возникнут, — вызывает обеспокоенность среди некоторых спонсоров по поводу возраста Байдена», — говорится в статье.

В свои 81 год Байден является старейшим президентом в американской истории, а в начале этого месяца Белый дом пошатнулся после доклада прокурора Роберта Гура о его обращении с секретными материалами, в котором президент был назван «сочувствующим, благонамеренным пожилым человеком» с плохой памятью», который не мог вспомнить время важных жизненных событий.