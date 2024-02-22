Вопрос о том, как решить ситуацию на границе, стал центральным для Байдена в преддверии выборов.

Администрация Байдена рассматривает меры ограничений количества заявлений о предоставлении убежища со стороны мигрантов, пересекающих южную границу США, после того, как республиканцы в Палате отказались от двухпартийного иммиграционного соглашения Сената.

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Любое действие Байдена является сигналом для роста значимости границы и мигрантов как проблемы на предстоящих выборах. Большая часть избирателей в штате Техас считают, что президент США несёт, по крайней мере, часть ответственности за увеличение числа мигрантов.

Белый дом не стал давать комментарии на эти сообщения, но призвал спикера палаты Майка Джонсона поддержать новый двухпартийный законопроект.

«Республиканцы в Конгрессе решили поставить партийную политику выше нашей национальной безопасности, отвергли то, что, по словам пограничников, им нужно, а затем дали себе двухнедельный отпуск», — сообщил в электронном письме представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.

«Никакие действия исполнительной власти, какими бы агрессивными они ни были, не смогут обеспечить существенные политические реформы и дополнительные ресурсы, которые Конгресс может предоставить и которые республиканцы отвергли. Мы продолжаем призывать спикера Джонсона и республиканцев Палаты представителей принять двухпартийное соглашение по обеспечению безопасности границы», — добавил он.

Представитель Белого дома заявил, что администрация перебирает множество вариантов, но это не значит, что она их реализует.

Байден оказался в неудобном положении среди своих конкурентов на выборах 2024 года. Сенат несколько месяцев разрабатывал законопроект, но несколько республиканцев неожиданно отказались от него после того, как позиция Трампа стала ясна. Джонсон также быстро отверг эту меру, но не предложил альтернативы, которая была бы приемлема для демократов в Сенате.

Президент столкнулся с требованиями мэров и губернаторов, в том числе демократов, сделать что-нибудь, чтобы остановить рост числа мигрантов. В то же время защитники иммиграции призвали Байдена прекратить выполнение некоторых мер, принятых Трампом.

«Администрация Байдена должна гарантировать, что любые действия исполнительной власти по обеспечению безопасности границ защищают надлежащую правовую процедуру для просителей убежища и предоставляют ресурсы для справедливой, эффективной и гуманной системы убежища», — заявила в своем заявлении Керри Талбот, директор правозащитной группы под названием Immigration Hub.