Проведение эксперимента микрохирургической процедуры открывает новые горизонты развития медицины

Крошечный робот с дистанционным управлением будет проводить хирургическую процедуру на Международной космической станции (МКС), что может обеспечить большой шаг вперёд в сфере медицинских услуг и дать надежду даже самым отдаленным сельским поселениям.

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«Когда мы начали эту работу в Университете Небраски, мы разделяли коллективное видение, что miniRAS может сделать роботизированную хирургию доступной для любого пациента, в любое время и в любом месте», — рассказал NPR об эксперименте Шейн Фарритор, соучредитель Virtual Incision.

«Изучение использования miniRAS в экстремальных условиях помогает нашей команде понять, как мы можем устранить трудности для пациентов ».

Робот, получивший прозвище MIRA (миниатюрный робот-помощник in vivo), весит всего девятьсот грамм и будет имитировать движения хирурга,следуя указаниям специалиста при помощью дистанционного управления с расстояния более трехсот километров.

Virtual Incision Corporation, компания из Небраски, ответственная за разработку системы роботизированной хирургии (miniRAS), которая позволит проводить эту процедуру, заявила, что одной рукой робот будет захватывать предметы, а другой резать.

Компания подчеркнула, что стремится добиться развития технологий до такой степени, что они смогут помочь врачам связаться с отдалёнными регионами Земли, для обеспечения доступа к качественным хирургическим процедурам.

Исследователи проводили медицинские процедуры в космосе в течение многих лет, добившись незначительного, но значимого прогресса за последнее десятилетие. Статья, опубликованная в 2012 году «Хирургия в космосе: где мы сейчас находимся?» вызвала обеспокоенность по поводу воздействия микрогравитации на физиологию человека, что может усложнить медицинские процедуры на Земле.

Например, процесс наложения швов мог происходить аналогично, но с большими затратами времени чем при нормальной гравитации, и требовал от оператора привыкания к среде микрогравитации.