Apple якобы создала незаконную монополию на рынке смартфонов, подавляя инновации, блокируя конкурентов и повышая цены

В четверг Министерство юстиции США объявило о масштабном антимонопольном иске против Apple. Компания якобы создала незаконную монополию на рынке смартфонов, подавляя инновации, блокируя конкурентов и повышая цены. Правительство не согласно с политикой Apple, как и 16 генеральных прокуроров штатов, которые присоединились к борьбе.

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В центре иска находятся одни из самых больших доходов Apple - iPhone, App Store, а также различные продукты и сервисы. Apple якобы использует свою власть над iPhone для подавления технологий, которые угрожают ее доминирующему положению в таких областях, как потоковое вещание, обмен сообщениями и цифровые платежи. Минюст США утверждает, что Apple препятствует росту числа приложений с широкой функциональностью, которые облегчают потребителям переход между конкурирующими платформами смартфонов. Apple не позволяет сторонним приложениям предлагать функцию tap-to-pay, что препятствует созданию кросс-платформенных цифровых кошельков сторонних разработчиков.

Ограничение функций для продуктов, не относящихся к Apple, например смарт-часов, ухудшает пользовательский опыт, заставляя людей возвращаться ко всему, что сделано Apple. Минюст США утверждает и то, что Apple ограничила функциональность смарт-часов сторонних производителей таким образом, что пользователи, купившие Apple Watch, сталкиваются с существенными расходами, если они не продолжают покупать iPhone.

Отказ Apple заставить iMessage работать с другими платформами рассматривается как намеренная уловка, чтобы сделать переход с iPhone менее привлекательным. Естественно, Apple называет этот иск серьезной ошибкой. В своем заявлении они назвали его «...неверным с точки зрения фактов и закона». Они утверждают, что они преданны инновациям, что способствовало успеху компании Apple.

Администрация Байдена пообещала жестко бороться с антимонопольными проблемами в технологической отрасли. Apple - лишь последняя компания в ряду крупных игроков, подвергшихся усиленному контролю. Это сигнал о том, что времена бесконтрольной власти в Кремниевой долине могут подойти к концу.

В случае если Министерство юстиции США победит, то разработчики могут столкнуться с менее жесткими правилами, что потенциально приведет к появлению более широкого спектра приложений и сервисов вне экосистемы Apple. Усиление конкуренции может привести к снижению цен на приложения и стоимость самих iPhone. Если Apple будет вынуждена ослабить свою хватку, это может привести к появлению инноваций, которые до сих пор были заторможены.

За пределами американского рынка Apple не является основным брендом смартфонов, как, например, в Азии, где главенствуют крупные китайские игроки и Samsung. Поэтому всегда есть возможность выбрать что-то другое. Но почему пользователи все равно возвращаются к iPhone или Mac, даже если они иногда не могут похвастаться лучшими или новейшими функциями, предлагаемыми конкурентами для экспертов остается загадкой.