Типичная масса сверхскоплений превышает массу Солнца в 6 млн раз.

Международная группа учёных под руководством астрономов Тартуского университета обнаружила множество сверхскоплений во Вселенной. Недавно астрономы обнаружили сверхскопление галактик-монстров, содержащее огромную коллекцию скоплений галактик и галактик.

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Сверхскопление Эйнасто огромно по размеру и массе, ведь его вес аналогичен массе 26 квадриллионов солнц. Сверхскопление настолько велико, что световому сигналу потребуется 360 млн лет, чтобы пройти от одной его стороны до другой. Это открытие также помогло ученым понять, как возникают такие огромные коллекции галактик.

Это также может помочь ученым разгадать тайны темной материи и темной энергии. Остальные сверхскопления не такие большие, как сверхскопление Эйнасто. Команда ученых под руководством астрономов Тартуской обсерватории по обнаруженному образцу вычислила среднюю массу и размер сверхскопления.

Исследователи обнаружили, что типичная масса сверхскопления составляет около шести квадриллионов солнечных масс, а типичный размер сверхскопления составляет около 200 млн световых лет в поперечнике, что означает, что среднее сверхскопление почти в 2000 раз больше, чем Млечный Путь. Чтобы понять его размер с точки зрения массы, если бы Солнце было такой же, как мячик в гольфе, эти сверхскопления имело бы массу, подобную горе Эверест.

Изучая свойства этих сверхскоплений, команда обнаружила, что скопления галактик внутри сверхскоплений сравнительно тяжелее, чем те, что находятся за пределами сверхскоплений. Это также показало, как галактики растут и развиваются в сверхскоплениях иначе, чем галактики, находящиеся вне такой среды.

Однако, несмотря на то, что эти сверхскопления имеют огромную массу, их отдельные галактики менее плотны по сравнению с другими галактиками, поскольку их невероятная масса распределена по большим объемам. Ведь плотности галактик сверхскопления достаточны, чтобы оказать серьезное гравитационное воздействие на вещество, присутствующее в этих сверхскоплениях.