По данным Минфина Японии, он составил $690 млн.

Торговые отношения между Россией и Японией в феврале 2024 года пережили значительный спад, сократившись на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом за 2023 год. По данным Министерства финансов Японии, товарооборот составил около $690 млн.

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За этот период импорт из России сократился на 10,2%, а японский экспорт в Россию упал на более существенные 33,6% по сравнению с данными предыдущего года. Такая негативная тенденция объясняется сокращением поставок энергоносителей из России и снижением японского экспорта, в основном автомобилей, в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.



На продолжающееся снижение товарооборота между Россией и Японией влияют такие факторы, как сокращение поставок энергоносителей из России и уменьшение экспорта из Японии, в частности автомобилей. Эта ситуация обусловлена геополитическим контекстом, связанным с началом специальной военной операцией (СВО) Россией на Украине, а также последующими санкциями Японии против Российской Федерации.



В 2023 году Япония значительно сократила импорт из России, в частности, импорт нефти снизится на 94,8%, угля - на 70,2%, СПГ – на 10,7%, а также различных продовольственных товаров, таких как фрукты и овощи. Кроме того, значительно сократился импорт медицинских товаров, железа и цветных металлов. В то же время экспорт Японии в Российскую Федерацию значительно сократился по таким позициям, как пластмассы на 43,6%, железо на 94,2%, цветные металлы на 93,4% и резины на 59,9%.



В январе 2024 года экспорт Японии вырос почти на 12%, что превысило ожидания, благодаря высокому спросу на автомобили, автозапчасти и оборудование. Благодаря этому дефицит торгового баланса страны сократился до $12 млрд, что примерно вдвое меньше, чем годом ранее. Импорт, который снижается ежемесячно уже почти год, сократился на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, составив $60 млрд. По регионам экспорт в Северную Америку, остальную Азию и на Ближний Восток вырос, а импорт из других всех регионов упал.