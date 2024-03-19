Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Microsoft и NVIDIA начали сотрудничать в сфере здравоохранения и медицины
Microsoft и NVIDIA сотрудничают для ускорения инноваций в здравоохранении с помощью генеративного ИИ и облачных вычислений.

реклама

Компания Microsoft начинает сотрудничество с NVIDIA, чтобы использовать мощь генеративного ИИ, облачных вычислений и ускоренных вычислений для здравоохранения и медико-биологических наук. Это сотрудничество направлено на объединение широких возможностей Microsoft Azure с NVIDIA DGX Cloud и набором NVIDIA Clara для стимулирования инноваций и улучшения обслуживания пациентов в этих областях.

реклама

Сотрудничество предоставит поставщикам медицинских услуг, фармацевтическим компаниям и разработчикам медицинского оборудования инструменты для быстрого внедрения инноваций в различных областях. Включая такие сферы, как клинические исследования и разработка лекарств, с повышенной эффективностью и результативностью.

Одной из ключевых инициатив является интеграция NVIDIA BioNeMo в NVIDIA DGX Cloud, размещенное на Microsoft Azure, которая призвана ускорить разработку и развертывание моделей ИИ для открытия лекарств. Платформа генеративного ИИ BioNeMo предназначена для повышения скорости и точности определения потенциальных кандидатов в лекарственные препараты, что может привести к ускорению доступа к жизненно важным методам лечения.

Партнерство также нацелено на улучшение клинических исследований и оказания медицинской помощи с помощью диагностических технологий ИИ на основе изображений, используя Microsoft Azure, NVIDIA MONAI и Nuance Precision Imaging Network. Ожидается, что это сотрудничество позволит разрабатывать и внедрять модели ИИ для медицинской визуализации в масштабе, повышая эффективность подготовки данных для исследований и обучения моделей ИИ.

В области анализа геномики сотрудничество включает платформу SOPHiA DDM Platform on Azure на базе NVIDIA Parabricks, чтобы обеспечить комплексное и масштабируемое решение для анализа всего генома. Эта инициатива направлена на использование совместного опыта в области технологий и геномики для поддержки медицинских учреждений в получении действенных результатов из геномных данных.

Компания Microsoft также планирует сделать будущий набор микросервисов NVIDIA для здравоохранения доступным в Azure AI для оптимизированных выводов и точной настройки, демократизируя внедрение ИИ для медицинских работников и способствуя инновациям в лечении пациентов.

#nvidia #microsoft #медицина #здравоохранение #искуственный интелелкт #технологические компании
Источник: news.microsoft.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
10
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
6
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
12
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
1
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
4
Представлен грузовой БПЛА DJI Express, способный перевозить грузы до 1,5 т на расстояния до 2500 км
1
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Улучшенная версия классического шутера Marathon выйдет в Steam — это конкурент Doom от Bungie
+
Realme GT Neo 6 с Snapdragon 8s Gen 3 набрал на AnTuTu 1 846 775 очков
+
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
2
Роскосмос анонсировал обновление парка ракет-носителей
6
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
9
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
+
Япония присоединилась к программе перспективного европейского беспилотника Eurodrone
+

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
13
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
35
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
4

Сейчас обсуждают

Chihonya
12:39
да , да и пить только со стекла, а не баклах, правда шишун, ты же всегда со стекла пьешь?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:39
Да упаси Боже от такого успеха:)
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:38
Ну внизу там 65 комментариев посмотри. Кстати 22.000 просмотров. Меня там даже угрожали в чёрный список скриншотики присылали какие-то бомжи. Но просмотры Не уменьшаются
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Apsheronsky tchai
12:38
Рекомендую налить в декантер с полторашкой Майкопского.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Chihonya
12:37
ты лучше поведай какой ты там комп купил, что в статье хотел описать?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:36
Успешный среди бомжей ,ну спорить не буду.вижу по тому что ты куришь и что ты пьешь.уровень нищука -бомжа.в сарае где ты живешь срач что пипец -но да.ты успешный шишкин-мастурбек
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Не завидуй, Я востребовательный человек. Мою знания ценят, и меня приглашают, А ты только можешь говной зелота хавать.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Да ладно Не ной, когда-нибудь ты тоже будешь успешным таким же как и я
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:34
я думал ты про свою выхлопную,после того как тебе после майкопского ее прочистили
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:32
такое дерьмо, как ты пьешь, пить может ток совсем опущенный алкаш,я себя как то ценю еще,чтоб такую ссанину пить
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем