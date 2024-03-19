Microsoft и NVIDIA сотрудничают для ускорения инноваций в здравоохранении с помощью генеративного ИИ и облачных вычислений.

Компания Microsoft начинает сотрудничество с NVIDIA, чтобы использовать мощь генеративного ИИ, облачных вычислений и ускоренных вычислений для здравоохранения и медико-биологических наук. Это сотрудничество направлено на объединение широких возможностей Microsoft Azure с NVIDIA DGX Cloud и набором NVIDIA Clara для стимулирования инноваций и улучшения обслуживания пациентов в этих областях.

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Сотрудничество предоставит поставщикам медицинских услуг, фармацевтическим компаниям и разработчикам медицинского оборудования инструменты для быстрого внедрения инноваций в различных областях. Включая такие сферы, как клинические исследования и разработка лекарств, с повышенной эффективностью и результативностью.

Одной из ключевых инициатив является интеграция NVIDIA BioNeMo в NVIDIA DGX Cloud, размещенное на Microsoft Azure, которая призвана ускорить разработку и развертывание моделей ИИ для открытия лекарств. Платформа генеративного ИИ BioNeMo предназначена для повышения скорости и точности определения потенциальных кандидатов в лекарственные препараты, что может привести к ускорению доступа к жизненно важным методам лечения.

Партнерство также нацелено на улучшение клинических исследований и оказания медицинской помощи с помощью диагностических технологий ИИ на основе изображений, используя Microsoft Azure, NVIDIA MONAI и Nuance Precision Imaging Network. Ожидается, что это сотрудничество позволит разрабатывать и внедрять модели ИИ для медицинской визуализации в масштабе, повышая эффективность подготовки данных для исследований и обучения моделей ИИ.

В области анализа геномики сотрудничество включает платформу SOPHiA DDM Platform on Azure на базе NVIDIA Parabricks, чтобы обеспечить комплексное и масштабируемое решение для анализа всего генома. Эта инициатива направлена на использование совместного опыта в области технологий и геномики для поддержки медицинских учреждений в получении действенных результатов из геномных данных.

Компания Microsoft также планирует сделать будущий набор микросервисов NVIDIA для здравоохранения доступным в Azure AI для оптимизированных выводов и точной настройки, демократизируя внедрение ИИ для медицинских работников и способствуя инновациям в лечении пациентов.