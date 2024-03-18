Apple попыталась отклонить иск из-за трекеров AirTag, но суд встал на сторону людей

Компания Apple проиграла попытку отклонить иск, в котором утверждается, что ее устройства AirTag помогают преследователям отслеживать своих жертв.

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Окружной судья США Винс Чхабрия в Сан-Франциско в пятницу постановил, что три истца в коллективном иске предъявили достаточные претензии по поводу халатности и ответственности за качество продукции, но отклонил претензии остальных.

Компания Apple утверждала, что она разработала AirTag с первыми в отрасли мерами безопасности и не должна нести ответственность за неправильное использование продукта.

«Возможно, Apple в конечном счете права в том, что калифорнийский закон не требовал от нее принятия дополнительных мер, чтобы уменьшить возможности преследователей эффективно использовать AirTag, но такое решение не может быть принято на данном раннем этапе», - написал судья, разрешив трем истцам подавать свои иски.

В жалобе сообщается о том, что компанию Apple обвинили в том, что она халатно отнеслась к выпуску AirTag, несмотря на предупреждения правозащитных групп и других лиц о том, что продукт будет использоваться для слежки. При цене всего в $29 он стал излюбленным оружием преследователей и злоумышленников.

Apple разработала функцию, которая предупреждает пользователей о том, что AirTag может следить за ними, но этого и других мер безопасности недостаточно, говорится в иске. Дело с названием «Хьюз против Apple», 3:22-cv-07668 отправлено в окружной суд США, Северный округ Калифорнии.

Компания Tile столкнулась с аналогичными обвинениями в том, что ее устройства слежения, подключенные к Bluetooth-сети Amazon, не имеют достаточной защиты от преследования.

Дело «Хьюз против Apple», 3:22-cv-07668, Окружной суд США, Северный округ Калифорнии (Сан-Франциско).