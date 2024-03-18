Вулкан находится всего в нескольких километрах к северо-востоку от Гриндавика, прибрежного городка с населением около 3800 человек.

Извержение вулкана в Исландии стало уже четвертым за три месяца. Метеорологическое управление Исландии (IMO) подтвердило, что извержение началось с трещины длиной около 3 км, протянувшейся между горами Стоура-Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес.

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IMO уже несколько недель наблюдает за скоплением магмы под землей, что свидетельствует о вероятном возобновлении вулканической активности. В результате, когда в минувшую субботу началось извержение, сотни гостей знаменитого исландского термального курорта «Голубая лагуна», являющегося одним из основных туристических центров, были срочно эвакуированы. Полеты в Кефлавике, главном аэропорту страны, остались незатронутыми.

Недавняя серия извержений началась в ноябре, когда вулканическая система Свартсенги ожила после почти 800 лет покоя. С момента первой активности в декабре в этом районе произошло три извержения. Если первые два извержения были относительно короткими и длились всего несколько дней, то во время третьего извержения в феврале расплавленная лава лишила тысячи жителей горячей воды и тепла.

Как сообщает геофизик Магнус Туми Гудмундссон, последнее извержение может быть самым мощным из всей серии. IMO внимательно следит за ситуацией, поскольку возможный поток лавы может быть направлен на защитные барьеры Гриндавика.

Исландия регулярно сталкивается с вулканической активностью и обладает значительным опытом в управлении такими событиями. Одним из самых разрушительных последних извержений был вулкан Эйяфьяллайокудль в 2010 году, который вызвал повсеместное закрытие воздушного пространства в Европе из-за огромных облаков пепла.

К счастью, недавние извержения не привели к гибели людей. Однако один рабочий был объявлен пропавшим без вести после падения в расщелину, образовавшуюся в результате продолжающихся вулканических событий.