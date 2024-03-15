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НАСА надеется решить проблемы со связью «Вояджера-1»
Еще в 2023 году НАСА потеряло телеметрию и, следовательно, юстировку, управление рулевым управлением и полезные исследовательские данные своего исторического зонда «Вояджер-1», когда он дрейфовал глубже в космос.

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В настоящее время «Вояджер-1» находится очень далеко от Земли, на расстоянии более 24 млрд км. Из-за такого огромного расстояния радиосигналу требуется около 22,5 часа, чтобы достичь космического аппарата, и еще 22,5 часа, чтобы получить ответ зонда на Земле. Пока что есть луч надежды на спасение старинного космического исследователя НАСА. Инженеры добились значительного прогресса в решении проблем с передачей данных, с которыми столкнулся аппарат.

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Легендарный космический аппарат исследует межзвездное пространство с 1977 года. С конца 2023 года «Вояджер-1», самый удаленный от Земли объект, созданный человеком, сталкивается с проблемами связи, которые не позволяют ему отправлять полезную научную информацию. С ноября 2023 года передачи «Вояджера-1» на Землю были повреждены или глючили и из-за сбоя в связи данные становятся неразборчивыми.

Как отмечают в НАСА, проблема возникла с подсистемой полетных данных (FDS) - важнейшим бортовым компьютером космического аппарата. Команда НАСА считает, что эта система организует научные и инженерные данные перед их передачей на Землю. Примечательно, что «Вояджер-1», аналог «Вояджера-1», который также покинул пределы нашей Солнечной системы, остается полностью работоспособным.

В начале марта 2024 года инженеры заметили положительную динамику в потоке данных FDS. Они обнаружили паттерн, отличающийся от обычного нагромождения символов, которые получало НАСА. При дальнейшем анализе выяснилось, что этот сигнал содержит полное считывание памяти FDS, что стало важнейшей диагностической подсказкой.

Изначально команда не знала, что делать с новым сигналом, поскольку он должен быть в формате, который использовал «Вояджер-1», когда FDS работал правильно. Однако инженер из Deep Space Network, который управляет радиоантеннами, обеспечивающими связь с аппаратами и другими космическими объектами, отправляющимися к Луне и за ее пределы, смог декодировать новый сигнал. После декодирования выяснилось, что сигнал содержит полное считывание всей памяти FDS.

Память подсистемы полетных данных (FDS) состоит из кодовых инструкций, определяющих действия, которые необходимо выполнить, а также переменных, которые могут изменяться в зависимости от команд или состояния космического аппарата. Кроме того, в ней хранятся научные или инженерные данные для передачи вниз. Для того чтобы решить проблему, команда сравнит эти данные с теми, которые были получены до возникновения проблемы, и будет искать расхождения в коде и переменных, чтобы найти первопричину.


1 марта 2024 года НАСА отправила команду в подсистему полетных данных (FDS) космического аппарата. Эта команда, называемая «тычок», должна была побудить FDS попробовать различные последовательности в своем программном пакете. Цель заключалась в том, чтобы обойти поврежденный участок и решить проблему, которая была выявлена ранее.

3 марта команда получила результаты команд с космического аппарата. Затем, 7 марта, инженеры приступили к расшифровке данных. 10 марта они обнаружили, что данные содержали считывание памяти. В настоящее время команда изучает эти данные и использует их для создания обходного пути, что может занять еще некоторое время.

#наса #исследование космоса #«вояджер-1»
Источник: forbes.com
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