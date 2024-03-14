Кара Свишер попросила Маска ответить на обвинения СМИ в том, что его компании получили большое количество государственных контрактов и субсидий, но генеральный директор лично избегал уплаты некоторых налогов в США.

Исследование показало, что 35 крупнейших американских компаний в период с 2018 по 2022 год выплатили пяти своим топ-менеджерам больше, чем они заплатили в виде федеральных подоходных налогов, сообщает Guardian.

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Результаты исследования, проведенного Институтом политических исследований и организацией «Американцы за справедливость налогообложения», становятся еще более шокирующими, когда они узнали самого страшного нарушителя - Tesla.

За эти пять лет компания Tesla Илона Маска заработала $4,4 млрд и выплатила своим руководителям $2,5 млрд. Несмотря на это, Tesla не только не заплатила ни одного федерального налога, но и получила от правительства $1 млн в качестве возмещения. Сам Маск занимает второе место в списке самых богатых людей мира: по данным Forbes, на начало марта его состояние составляло $207,9 млрд.

Tesla - одна из 35 компаний, которые за этот период заплатили меньше федерального подоходного налога, чем пять лучших руководителей. В общей сложности заслуженные и совсем не жадные руководители этих компаний заработали за эти годы $9,5 млрд, а в совокупности те же компании получили от государства обратно $1,8 млрд. Восемнадцать из этих компаний сообщили о чистой прибыли за пять лет, но не заплатили ни цента федерального подоходного налога.

В исследовании наряду с Tesla перечислены такие известные компании, как T-Mobile, Netflix, Ford Motor и Match Group.

T-Mobile заработала $17,9 млрд, выплатила руководителям $675 млн и получила $80 млн в виде возврата. Провайдер мобильной связи потратил невероятное количество денег на лоббирование в Конгрессе с целью получения налоговых льгот, потратив $9 млн только в 2022 году. Netflix действительно заплатила некоторые налоги, но $236 млн составили всего 1,6% от ее дохода в $15,1 млрд и чуть больше трети от того, что она заплатила пяти лучшим руководителям. Ставка федерального подоходного налога составляет 21%.