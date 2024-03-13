Компания Cognition Labs представила свой новый проект под названием Devin — первого программиста, созданного на основе искусственного интеллекта.

Cпециализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) компания Cognition, представила первый в мире разработчик программного обеспечения на базе ИИ. Devin - это полностью автономный разработчик должен навсегда изменить индустрию.

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Финансово поддержанная фондом Питера Тиля Founders Fund, бывшим руководителем Twitter Эладом Гилом и основателем Doordash Тони Сю, компания Cognition с гордостью представила Devin 12 марта.

Devin присоединился к множеству других помощников инженеров с ИИ, включая Github Copilot и крупноязычные модели (LLM), такие как ChatGPT, Google's Bard и другие. Однако он существенно отличается от них, поскольку может обрабатывать весь процесс разработки от колыбели до могилы. Как утверждается, Devin может писать начальный код, проверять ошибки, генерировать исправления и даже управлять проектами на платформах вроде Upwork. С ним инженеры получат доступ к полноценному ИИ-работнику для своих проектов, а не второму пилоту, который может только предлагать фрагменты кода.

В настоящее время Devin недоступен для широкой публики, доступ к нему имеют только избранные клиенты. Однако некоторые счастливчики, например Эшли Вэнс из Bloomberg, задокументировали свой опыт использования продукта.

На своем сайте Cognition объясняет, что Devin может использовать обычные инструменты разработчика, такие как оболочка, редактор кода и браузер, в безопасной вычислительной среде для планирования и выполнения сложных инженерных задач, требующих тысячи решений. Пользователь может ввести запрос на естественном языке в интерфейс Devin в стиле чат-бота, а инженер-программист с ИИ займется его выполнением. Сообщается, что после этого Devin создаст подробный план пошагового решения проблемы. Затем он начнет работу над проектом, используя свои инструменты разработчика, как это сделал бы человек. Devin напишет код, устранит все неполадки, протестирует и сообщит о ходе работы в режиме реального времени, позволяя пользователю отслеживать ход работы и следить за тем, чтобы не случилось ничего плохого.





Это позволит инженерным командам переложить часть своих задач на ИИ и сосредоточиться на более инновационных проектах, требующих человеческого интеллекта. Venture Beat сообщает, что компания увеличивает свои мощности и предоставляет ранний доступ к Devin для избранной группы пользователей. Если вы хотите использовать Devin для улучшения своей инженерной работы, вы можете запросить доступ по электронной почте. Как сообщается на сайте компании, Cognition считает, что кодирование - это только начальный этап.