NETGEAR представляет новое поколение средств связи с помощью высокоскоростного кабельного интернет-модема Nighthawk DOCSIS 3.1.

Компания NETGEAR официально представила высокоскоростной кабельный модем Nighthawk CM3000 DOCSIS 3.1. Разработанный с использованием передовой технологии среднего/высокого сплита, CM3000 способен обеспечить скорость загрузки до 2,5 Гб/с и скорость передачи до 1 Гб/с.

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В мире, где бесперебойное соединение имеет решающее значение для таких видов деятельности, как игры, видеоконференции и потоковое вещание, CM3000 обеспечивает отсутствие задержек и плавность работы. В связи со значительным увеличением объемов загрузки данных, по данным компании OpenVault, необходимость в сбалансированной пропускной способности восходящего и нисходящего потоков стала более очевидной. CM3000 решает эту проблему, предлагая скорость загрузки в 2,5 раза выше, чем его предшественники DOCSIS 3.1.

Президент и генеральный директор подразделения Connected Home Products and Services компании NETGEAR Дэвид Генри, объясняет это тем, что одновременное воспроизведение потокового видео, игры, видеоконференции, мониторинг камер безопасности умного дома и совместная работа дома с использованием графики стали обычным делом. В связи с этим многие семьи осознали, насколько важно иметь не только максимально высокую скорость загрузки, но и выгрузки. Технология среднего-высокого сплита, реализованная в CM3000, позволяет клиентам получить и то, и другое, обеспечивая бесперебойную работу звонков Zoom, отзывчивые игры и многое другое.

Nighthawk CM3000 доступен на сайте компании NETGEAR по цене $299,99 и является высокопроизводительным решением для тех, кто хочет улучшить свои домашние сети.