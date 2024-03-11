StarTech представляет высокопроизводительную док-станцию ​​для ноутбуков Thunderbolt 4 для требовательных пользователей: поддерживает дисплей с четырьмя мониторами, разрешением 4K, 60 Гц и мощностью 98 Вт.

Компания StarTech.com выпустила док-станцию Quad-Monitor 4K Thunderbolt 4 (132N-TB4USB4DOCK). Эта высококлассная док-станция предназначена для профессионалов, которым требуется высочайшая производительность, и обеспечивает поддержку четырех мониторов, работающих с частотой до 4K 60 Гц одновременно.

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Помимо впечатляющих видеовозможностей, док-станция сертифицирована по стандарту Thunderbolt. Это обеспечивает гарантированную производительность при работе с компьютерами и интерфейсом Thunderbolt 4. Она полностью совместима с целым рядом ноутбуков Intel Evo/Tiger Lake (11-го поколения и выше) с интерфейсом Thunderbolt 4, включая популярные модели от Dell, HP и Lenovo. Док-станция также поддерживает разрешение до 4K 60 Гц с процессором Intel 12-го поколения (или выше), поддерживает DP 1.4 с DSC и совместима с компьютерами Apple, оснащенными процессорами M1, M2 или M3 Max/Pro, а также iPad Pros с процессорами M1 или более поздними.

На этом док-станция не останавливается: она также оснащена множеством дополнительных функций для повышения удобства работы и расширения возможностей подключения. Среди них - 98 Вт Power Delivery с адаптером питания, семь портов USB (включая USB-A и USB-C), два видеовыхода DP и HDMI, кардридер MicroSD/SD, порт 2,5 Gigabit Ethernet, 3,5-мм разъем для гарнитуры, а также слоты для замков и монтажные пластины.





Док-станцию StarTech 132N-TB4USB4DOCK Quad-Monitor 4K Thunderbolt 4 можно приобрести по цене $330,99.