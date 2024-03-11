Первая в мире мечеть, построенная с использованием технологии 3D-печати, открылась в Джидде. Эта мечеть имеет площадь более 5,6 тыс. кв. м.

Эта мечеть была открыта предпринимательницей Абдулазиза Абдуллы Шарбатли в присутствии группы правительственных чиновников и бизнесменов. Мечеть площадью 5,6 тыс. кв. м. была напечатана с помощью передовых принтеров китайской компании Guanli.

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Предпринимательница из Саудовской Аравии Ваджнат Абдулвахид, отдала дань памяти своему покойному мужу, завершив строительство первой в мире мечети, напечатанной на 3D-принтере. Мечеть имени ее покойного мужа Абдулазиза Абдуллы Шарбатли расположена в пригороде Аль-Джаухара портового города Джидда. Тем самым Абдулвахид опередил амбиции Дубая, который планирует построить 3D-печатную мечеть к 2025 году.

3D-печать позволяет быстро возводить здания, используя запатентованные чернила вместо обычного бетона. Такой подход может пригодиться при строительстве в удаленных местах или в ответ на природную катастрофу, однако по мере того, как технология становится все более популярной, она также используется для замены традиционных строительных подходов. Город Дубай, стремящийся стать мировой столицей 3D-печати, обнародовал планы по строительству 25% новых зданий с использованием этой технологии. В их число входит и мечеть площадью 2 тыс. кв. м., строительство которой должно быть завершено к 2025 году.

3D-печатная мечеть была также поддержана Национальной жилищной компанией. Это государственное подразделение предлагает решения для рынка недвижимости, коммерческой недвижимости и жилья в Саудовской Аравии. На церемонии открытия, состоявшейся на прошлой неделе, присутствовали правительственные чиновники и лидеры бизнеса.

Это также подчеркивает сотрудничество различных заинтересованных сторон, таких как правительство, бизнес и технологические компании, которые объединились для строительства культового здания, укрепляющего Саудовскую Аравию в качестве центра технологических достижений, говорится в сообщении Arab News.





Абдулвахид возглавила строительство мечети и заказал технологию 3D-печати у китайской технологической компании Guanli. В отличие от обычного строительства, работа и реализация проекта велись совершенно по-другому, с большим вниманием к дизайну здания. В беседе с изданием Arab News Абдулвахид подчеркнула, что дизайн призван способствовать спокойствию верующих.

Дизайн мечети сосредоточен внутри круга, который может быть ориентирован на Каабу (священное здание в Мекке), а также вдохновлен открытыми площадками на Хиджре Исмаила в Большой мечети, что позволит увеличить пространство для верующих во время пятничных молитв и молитв таравих с началом священного месяца Рамадан. Дизайн входов, ворот и внешних фасадов отражает архитектурное своеобразие и позволяет проникать естественному свету. Минареты здания включены в проект, чтобы сделать его отличительной достопримечательностью района.