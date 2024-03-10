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devchidable
Студия ветеранов из Treyarch Deviation Games, работавшая с PlayStation, объявила о закрытии
О закрытии Deviation Games сообщило несколько разработчиков в своих постах на LinkedIn, а позже информацию подтвердили в руководстве.

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В июне 2021 года в рамках громкого стримингового мероприятия Summer Game Fest впервые была анонсирована новая и довольно крупная игровая студия. Deviation Games была образована Дэйвом Энтони и Джейсоном Бланделлом, двумя бывшими сотрудниками студии Activision Treyarch, которая отвечала за популярную серию Call of Duty: Black Ops. В частности, Бланделл считается главным создателем режима «Зомби» в Call of Duty, который получил продолжение во многих последующих играх CoD.

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Когда студия Deviation Games была образована, стало известно, что она заключила сделку с Sony на создание оригинальной ААА-игры для подразделения PlayStation. К сожалению, на этой неделе стало известно, что Deviation Games закрылась, так и не успев выпустить эту пока безымянную и нераскрытую игру. Официально о закрытии стало известно из сообщения в Linkedin от Кристе Сталл, теперь уже бывшего директора по персоналу и операциям студии.

На данный момент неизвестно, сколько людей пострадало от закрытия студии. Однако признаки того, что в Deviation Games могли возникнуть проблемы, появились еще до закрытия студии на этой неделе. В сентябре 2022 года Deviation Games заявила, что соучредитель Бланделл покинул команду по неназванным причинам. В мае 2023 года несколько членов команды были уволены.

Закрытие студии стало последним в череде увольнений, которые затронули многих представителей игровой индустрии в 2024 году. Среди них Microsoft, которая в январе уволила 1,9 тыс. сотрудников, и Sony, которая в конце февраля сократила 900 рабочих мест и закрыла свою лондонскую студию.

#playstation #treyarch #игровые новости #deviation games #индустрия игр
Источник: ign.com
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Ghost of Tsushima: Director's Cut выйдет на ПК 16 мая 2024 года
Поддерживаемая PlayStation студия Deviation Games закрылась
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