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devchidable
Rivian показала сразу два компактных электрических кроссовера R3 и R3X
Во время презентации электрического Rivian R2 американский автопроизводитель удивил всех присутствующих, представив вторую модель по меньшей мере под названием R3. Rivian R3 – это электрический кроссовер, который разместится в модельной линейке ниже R2.

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Компания Rivian ошеломила публику, представив более компактный и доступный кроссовер R3, а также его высокопроизводительного собрата R3X. Горячо ожидаемое продолжение пикапа R1T и внедорожника R1S, созданное при поддержке Amazon, является важным событием - решающим оружием в стремлении компании выжить на все более переполненном рынке EV.

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Однако на мероприятии, состоявшемся в четверг в Калифорнии, Rivian не остановилась на R2. Генеральный директор Эр Джей Скэринг ошеломил публику, представив меньший, еще более доступный кроссовер R3 - и его высокопроизводительного собрата R3X.

По словам Rivian, R2 и R3 демонстрируют, как язык дизайна компании адаптируется к различным размерам и форм-факторам автомобилей. Благодаря тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения, а также дизайна, ориентированного на человека, сотрудники Rivian разработали R2, сбалансировав форму и функции. Начало поставок ожидается в первой половине 2026 года.

Согласно пресс-релизу Rivian, R3 - это среднеразмерный кроссовер, который имеет скромные габариты, но обладает большими возможностями в плане производительности, внедорожных способностей, комфорта для пассажиров и хранения вещей. R3X - это производительный вариант R3, предлагающий еще более динамичные возможности на дороге и бездорожье. R3 демонстрирует масштабируемость бренда Rivian в различных форм-факторах, оставаясь при этом легко узнаваемым. R2 и R3 будут оснащены батареями двух размеров. Более емкая батарея обеспечит более 483 км пробега на одной зарядке и разгон от 0 до 100 км в час менее чем за 3 сек при самой быстрой конфигурации силовой установки.

R2 будет нацелен прямо на Model Y от Tesla, когда начнется его производство в первой половине 2026 года, а его стартовая цена составит $45 тыс. В плане электроники и безопасности она оснащена 11 камерами, пятью радарами и более мощной вычислительной платформой. Rivian обещает, что R2 и R3 обеспечат значительно расширенные автономные возможности. Команды разработчиков Rivian приложили все усилия для снижения затрат за счет инновационных решений в области производства, дизайна и цепочки поставок.

Клиенты могут зарезервировать R2 всего за $100. Ожидается, что поставки начнутся в первой половине 2026 года. R3 и R3X будут запущены после R2, чтобы обеспечить плавное развертывание и быстрое наращивание производства. Rivian учла опыт одновременного запуска нескольких автомобилей и хочет избежать любых проблем. После запуска в Северной Америке R2, R3 и R3X будут доступны на международном рынке.

Успех компании Rivian EV с ее стильными и роскошными моделями R1 был неоспорим. Но в жестоком мире автопроизводства одним стилем не обойтись. Модели R2 и R3 представляют собой решающий момент в стремлении компании стать прибыльным игроком.

#авто #транспорт #электроавтомобили #rivian #кроссовер #средства передвижения #r3 #r3x
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