Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple намерена представить 20-дюймовый MacBook с гибким дисплеем в ближайшие три года.

По сообщениям аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple работает над складным MacBook с 20,3′′ экраном, релиз которого намечен на 2027 год. В своем сообщении на сайте X Куо заявил, что этот складной MacBook - единственное складное устройство от Apple с четким графиком разработки. Это говорит о том, что планы компании по созданию складного iPhone или iPad все еще находятся на стадии эксперимента.

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Доклад Куо согласуется с предыдущими слухами аналитика индустрии дисплеев Росса Янга и Марка Гурмана из Bloomberg, которые упоминали о заинтересованности Apple в выпуске складного устройства с 20′′. Янг упоминал, что Apple изучает идею складных ноутбуков.

Слухи о складных устройствах Apple ходят уже давно, и большинство из них сосредоточены на устройствах, похожих на Galaxy Z Fold и Z Flip от Samsung. Ранее в этом году издание The Information сообщило, что Apple изучает идею складного iPhone с 2018 года, представив два разных прототипа - один напоминает обычный телефон, а другой - складной iPad. Однако китайский блогер заявил, что прототипы Apple не прошли тесты на качество, и проекты были временно отложены.

Последний отчет Куо говорит о том, что, хотя Apple все еще может экспериментировать со складными iPhone и iPad, складной MacBook - единственное устройство с четким графиком разработки. Это говорит о том, что компания более уверена в жизнеспособности и потенциальном успехе складного ноутбука, чем его более компактных аналогов. Однако нельзя не отметить, что до выхода складного MacBook еще несколько лет, и за это время планы Apple могут измениться. Как и в случае со слухами или утечками, лучше всего воспринимать эту информацию с осторожностью, пока компания Apple не сделает официальных заявлений.