Компания Amazon будет питать свой центр обработки данных энергией, получаемой не из сети, а непосредственно от атомной электростанции.

Подразделение облачных вычислений мирового технологического гиганта Amazon Web Services (AWS), согласилось заплатить $650 млн за дата-центр в Пенсильвании, работающий на атомной энергии. Центр обработки данных Cumulus был построен компанией Talen Energy и расположен рядом с атомной электростанцией Susquehanna мощностью 2,5 ГВт, принадлежащей и управляемой коммунальной компанией.

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AWS - ведущий поставщик облачных услуг для компаний, стартапов и даже государственных учреждений по всему миру. Только за последний квартал 2023 года продажи составили $24 млрд выручки AWS. Переход на облачный сервис позволяет клиентам получить доступ к самым передовым технологиям, не вкладываясь в них по отдельности.

Однако объем облачных сервисов вырос настолько, что дата-центры теперь потребляют 1% электроэнергии, производимой по всему миру. Большая часть этой электроэнергии вырабатывается из ископаемого топлива, что увеличивает выбросы углекислого газа, связанные с деятельностью таких провайдеров, как AWS, Google и Microsoft. Поэтому компании ищут способы перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы уменьшить углеродный след своей деятельности.

В связи с недавним ростом числа моделей искусственного интеллекта (ИИ) в технологической отрасли, крупные технологические компании также работают над развитием своих предложений в этой области. Графические процессоры (GPU) от Nvidia, которые занимают центральное место в этой разработке, являются энергоемкими устройствами по сравнению с традиционными процессорами прошлого. По оценкам, в ближайшие три года спрос на энергию в центрах обработки данных может вырасти на 50% из-за внедрения ИИ, говорится в отчете Wall Street Journal. Однако в связи с резким ростом прогнозируемого спроса на энергию, компании теперь ищут альтернативные источники энергии, не содержащие углерода, и ядерная энергия является одним из главных вариантов. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс даже вложил деньги в компанию по производству атомной энергии нового поколения, чтобы развивать эту технологию.

Компания Amazon, планирующая к 2025 году на 100% использовать возобновляемые источники энергии, стала крупнейшим покупателем возобновляемых источников энергии, закупив за последний год 8,8 ГВт возобновляемой энергии, говорится в отчете Recharge News. Теперь компания изучает возможность использования атомной энергии для питания своего центра обработки данных.

Центр обработки данных Cumulus открылся в 2023 году и в настоящее время потребляет 48 МВт электроэнергии. Центр расположен на территории в 486 Га, и Talen планировала довести его мощность до 475 МВт. Теперь, когда AWS стала его владельцем, мощность может быть увеличена еще больше, сообщает The Register. Согласно этому соглашению, недавно приобретенный AWS объект будет напрямую закупать электроэнергию на близлежащей атомной станции, а не в электросети. В будущем Amazon может увеличить свои потребности в электроэнергии до 960 МВт. Однако точные детали планов компании в отношении объекта остаются неизвестными.

Компания Amazon заплатит за объект $350 млн, а оставшаяся сумма будет выплачена по завершении основных этапов в течение года.