Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Центр обработки данных Amazon будет питаться от ядерного реактора напрямую
Компания Amazon будет питать свой центр обработки данных энергией, получаемой не из сети, а непосредственно от атомной электростанции.

реклама

Подразделение облачных вычислений мирового технологического гиганта Amazon Web Services (AWS), согласилось заплатить $650 млн за дата-центр в Пенсильвании, работающий на атомной энергии. Центр обработки данных Cumulus был построен компанией Talen Energy и расположен рядом с атомной электростанцией Susquehanna мощностью 2,5 ГВт, принадлежащей и управляемой коммунальной компанией.

реклама

AWS - ведущий поставщик облачных услуг для компаний, стартапов и даже государственных учреждений по всему миру. Только за последний квартал 2023 года продажи составили $24 млрд выручки AWS. Переход на облачный сервис позволяет клиентам получить доступ к самым передовым технологиям, не вкладываясь в них по отдельности.

Однако объем облачных сервисов вырос настолько, что дата-центры теперь потребляют 1% электроэнергии, производимой по всему миру. Большая часть этой электроэнергии вырабатывается из ископаемого топлива, что увеличивает выбросы углекислого газа, связанные с деятельностью таких провайдеров, как AWS, Google и Microsoft. Поэтому компании ищут способы перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы уменьшить углеродный след своей деятельности.

В связи с недавним ростом числа моделей искусственного интеллекта (ИИ) в технологической отрасли, крупные технологические компании также работают над развитием своих предложений в этой области. Графические процессоры (GPU) от Nvidia, которые занимают центральное место в этой разработке, являются энергоемкими устройствами по сравнению с традиционными процессорами прошлого. По оценкам, в ближайшие три года спрос на энергию в центрах обработки данных может вырасти на 50% из-за внедрения ИИ, говорится в отчете Wall Street Journal. Однако в связи с резким ростом прогнозируемого спроса на энергию, компании теперь ищут альтернативные источники энергии, не содержащие углерода, и ядерная энергия является одним из главных вариантов. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс даже вложил деньги в компанию по производству атомной энергии нового поколения, чтобы развивать эту технологию.

Компания Amazon, планирующая к 2025 году на 100% использовать возобновляемые источники энергии, стала крупнейшим покупателем возобновляемых источников энергии, закупив за последний год 8,8 ГВт возобновляемой энергии, говорится в отчете Recharge News. Теперь компания изучает возможность использования атомной энергии для питания своего центра обработки данных.

Центр обработки данных Cumulus открылся в 2023 году и в настоящее время потребляет 48 МВт электроэнергии. Центр расположен на территории в 486 Га, и Talen планировала довести его мощность до 475 МВт. Теперь, когда AWS стала его владельцем, мощность может быть увеличена еще больше, сообщает The Register. Согласно этому соглашению, недавно приобретенный AWS объект будет напрямую закупать электроэнергию на близлежащей атомной станции, а не в электросети. В будущем Amazon может увеличить свои потребности в электроэнергии до 960 МВт. Однако точные детали планов компании в отношении объекта остаются неизвестными.

Компания Amazon заплатит за объект $350 млн, а оставшаяся сумма будет выплачена по завершении основных этапов в течение года.

#amazon #ядерная энергетика #атомная станция #amazon web services #центр обработки данных #cumulus #susquehanna
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Ryzen 9 7900X3D рекордно подешевел до 389 долларов в США
Amazon покупает дата-центр при АЭС за $650 млн — энергия нужна для вычислений и ИИ
Джефф Безос сместил Илона Маска с первого места среди миллиардеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
4
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
2
В центре Петербурга построят новый тоннель
2
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
1
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
3
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
3
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
1
Ростех запускает новаторский комплекс "Гроза.04.К" для нейтрализации FPV-дронов
+

Популярные статьи

Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
100
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
19
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
44
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
19
Обзор игры Call of Duty Ghosts - Призраки вступают в игру
+
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
6
Строительство сухопутного моста через перешеек Кра упирается в тонкую грань интересов США и Китая
1

Сейчас обсуждают

Максим Воробьёв
20:59
Автор линуксофоб? Он ей пользуется, но "очень нелюбит". Это не первая его статья именно на эту тему. Ну плохому танцору всегда яйца мешают...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Александр Пурвин
20:56
он уедит жить в Лондон, будет покой ему сниться, он уедит туда где будет в лёгких вода....
Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Залужного на должность посла Украины в Великобритании
swr5
20:53
Предлагаю Маску со всеми своими заводами переехать в Россию, тут не будет наглых наездов со стороны геев и лесбиянок.
Бывшая сотрудница Tesla подала иск из-за дискриминации и мести со стороны руководства
Жора Петросян
20:46
|<удешевили-ты прав, - почему ?-Ответ- выпустили FE версии, у них прайс априори меньше, вот все вендоры нвидии и ушли в дешевизну, чтобы конкурировать. EVGA с 40серии вообще отморозились видюхи выпуск...
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
VRoman
20:46
А чего не так? Я с дискретками АМД не имел опыта. Но хотя бы глючную зелёную можно было насильно вырубить так, чтобы в винда не пыталась периодически переключаться со встройки на дискретку.
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
Jakko
20:41
FSR выключи
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Алексей Сапушев
20:40
Вопрос зачем наверное не возникал у авторов? Почему не три километра интересно
В Саудовской Аравии планируют построить небоскрёб высотой два километра
Макс Баженов
20:37
Хочет Альтман того или нет, но существ такого рода будут делать и уже делают потихоньку. Он и сам прикладывает к этому руку, но темнит и пытается, переформулировав вопрос, избавиться от необходимости ...
Сэм Альтман говорит, что OpenAI не занимается созданием существ
Акмаль Шарафутдинов
20:33
Вот не пойму, на кой мне сведения о снижении цены на что-то, что продается не у нас.
12 старых смартфонов Huawei 2018-2019-х годов получат новую версию операционной системы HarmonyOS 4
Рубен Мнацаканян
20:28
"Миллион квадратных километров... "Дожди пойдут севернее Сахары, в районе Амазонки "... Автор, судя по всему, ещё даже в средней школе не учился
Apple добавляет чип M3 в MacBook Air, а старая модель подешевеет на 100 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем