Первый мажор по CS2 пройдет в марте 2024 года в Копенгагене. Проводить его будет компания PGL, а финальная стадия пройдет в Royal Arena, хорошо знакомой фанатам CS по BLAST Premier Fall Finals 2022.

Ни для кого не секрет, что Counter-Strike 2 - это отличный шутер от первого лица и площадка для самовыражения. Обычные игроки и киберспорсмены используют скины для оружия и различные перчатки и даже подбирают индивидуальные скины для спецназа и террористов, чтобы соответствовать их уникальному стилю.

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Один из способов кастомизации оружия - наклейки. С помощью наклеек игроки могут украсить оружие, выразить поддержку киберспортивным командам или отметить особые события. Стоимость наклеек начинается от $0,01 и заканчивается десятками тысяч или даже больше. Так что этот способ проявить индивидуальность будет доступен каждому.

Недавно завершились отборочные к первому крупному турниру PGL Major Copenhagen 2024 от компании Valve по CS2. На турнир отобрались и ряд новых команд, наклеек которых в игре никогда не было.

Новые наклейки команд в CS2:

KOI

SAW

AMKAL ESPORTS

ECSTATIC

9Pandas

Lynn Vision Gaming

Legacy

Мировой турнир пройдет с 17 по 31 марта 2024 года. Призовой фонд составит $1,25 млн. Все участники турнира:



