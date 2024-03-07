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Ни для кого не секрет, что Counter-Strike 2 - это отличный шутер от первого лица и площадка для самовыражения. Обычные игроки и киберспорсмены используют скины для оружия и различные перчатки и даже подбирают индивидуальные скины для спецназа и террористов, чтобы соответствовать их уникальному стилю.
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Один из способов кастомизации оружия - наклейки. С помощью наклеек игроки могут украсить оружие, выразить поддержку киберспортивным командам или отметить особые события. Стоимость наклеек начинается от $0,01 и заканчивается десятками тысяч или даже больше. Так что этот способ проявить индивидуальность будет доступен каждому.
Недавно завершились отборочные к первому крупному турниру PGL Major Copenhagen 2024 от компании Valve по CS2. На турнир отобрались и ряд новых команд, наклеек которых в игре никогда не было.
Новые наклейки команд в CS2:
- KOI
- SAW
- AMKAL ESPORTS
- ECSTATIC
- 9Pandas
- Lynn Vision Gaming
- Legacy
Мировой турнир пройдет с 17 по 31 марта 2024 года. Призовой фонд составит $1,25 млн. Все участники турнира: