В Красном море перерезаны подводные кабели связи между Европой, Азией и Африкой. Никто пока не взял на себя ответственность за обрыв подводных кабелей в Красном море на прошлой неделе.

Спутники связи были задействованы для устранения разрыва интернет-связи в Красном море после обрыва подводных кабелей на прошлой неделе. Этот шаг поможет сохранить связь между Европой и Азией до тех пор, пока кабели не будут отремонтированы.

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По данным базирующегося в Гонконге кабельного оператора HGC Global Communications (HGC), четыре из пятнадцати подводных кабелей в Красном море были перерезаны. Кто именно перерезал кабели, неизвестно, но HGC - одна из организаций, пытающихся перенаправить пострадавший трафик.

Вину за это возлагают на хуситов, базирующихся в Йемене и поддерживаемых Ираном, которые нападают на судоходство в регионе. Однако группировка отвергла эти обвинения и возложила вину на американские и британские военные подразделения, действующие в регионе. Как пояснила компания HGC в обновлении от 4 марта, примерно четверть всего трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком нарушена.

До восстановления интернет-трафика необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы перенаправить пострадавший интернет-трафик через этот район. Это включает в себя непрямые сухопутные маршруты, но не ограничивается ими.

Компания Intelsat и другие спутниковые операторы предоставляют клиентам космический метод передачи интернет-трафика из одного места в другое. После инцидента в Красном море спутники Intelsat теперь обеспечивают резервное соединение для нескольких предыдущих клиентов, передающих свои данные по подводному кабелю.

На 6 марта 2024 года неясно, каким образом были разорваны кабели, но проблемы с подключением подчеркивают необходимость использования гибридных подводных кабельных и спутниковых сетей. Спутниковые сети могут быстро восстановить связь после стихийного бедствия, повредившего наземную инфраструктуру.