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Сенат США: Си Цзиньпин увеличил вдвое ядерный арсенал в Китае
Китай быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, увеличивает запасы ядерных вооружений; Китай имеет свыше 500 ядерных боеголовок, получит более 1 тыс. к 2030 году, говорится в докладе Пентагона.

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Во время недавних слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США генерал Стивен Уайтинг дал суровую оценку стремительному прогрессу Китая в разработке противокосмического оружия. Уайтинг подчеркнул растущую уязвимость американских войск, которые полагаются на космические средства связи, навигации и наблюдения. Он добавил, что вооруженным силам США необходимо срочно адаптировать свои системы для противостояния возникающим угрозам, подчеркнув устаревший характер нынешней архитектуры перед лицом эволюционирующих вызовов в космосе.

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Хотя генерал Уайтинг воздержался от прямого обсуждения сообщения о разработке Россией ядерного противоспутникового оружия, он косвенно затронул вопрос о его стратегических последствиях. Стивен Уайтинг отметил, что военные операции России в меньшей степени зависят от космических средств по сравнению с Соединенными Штатами, отдавая предпочтение наземной инфраструктуре связи. С другой стороны, генерал упомянул, что Китай усиливает свою зависимость от космических средств и стратегические расчеты в Тихоокеанском регионе. Он предположил, что стремление Китая к созданию космического потенциала тесно связано с его попытками утвердить господство на первой и второй островных цепях, что подчеркивает стратегическое значение космоса в современной геополитике.

Китай часто скрывает свои намерения, используя технологии двойного назначения, академические инициативы с неясными целями исследований и коммерческие предприятия, которые потенциально могут усилить военный потенциал. Наибольшую тревогу у Сената США вызывает повышенное внимание Китая к космическому оружию, поскольку страна тщательно изучает Соединенные Штаты и их зависимость от космических средств. Стремительное развитие космических программ Китая направлено на создание угрозы спутниковой инфраструктуре Соединенных Штатов.

Командующий Стратегическим командованием США проинформировал Конгресс о том, что Китай неустанно разрабатывает системы доставки ядерного оружия, что свидетельствует об отходе от стратегии минимального сдерживания.

Генерал ВВС Энтони Коттон, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам, выразил глубокую озабоченность темпами наращивания ядерных сил Китая в последние годы и признался, что это не дает ему спать по ночам. Коттон предупредил, что китайское военное руководство ускоряет развертывание ядерных сил, включая значительное увеличение количества ракет наземного базирования, подводных лодок с ракетным вооружением и нового бомбардировщика, способного запускать баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. В своих подготовленных показаниях командующий подчеркнул растущие риски ядерного конфликта из-за стратегического сотрудничества между Китаем и другими противниками США, в частности Россией, Северной Кореей и Ираном. В частности, генерал Коттон упомянул, что китайские и российские ядерные бомбардировщики недавно провели совместное патрулирование, сигнализируя о потенциальном выравнивании их ядерных потенциалов.

Во время слушаний сенатор Том Коттон, республиканец из Арканзаса, заявил, что ядерный арсенал Китая увеличился более чем в два раза с момента прихода к власти президента Си Цзиньпина в 2012 году, а по оценкам Пентагона, в будущем он возрастет в пять раз.

Ядерный арсенал Китая, включающий наземные, воздушные и морские платформы, в настоящее время включает бомбардировщики H-6, недавно созданный стелс-бомбардировщик H-20 и шесть ракетных подводных лодок, оснащенных современными ракетами JL-3, способными достичь континентальной части США из прибрежных вод.

Несмотря на то, что исторически ядерный арсенал Китая был не столь велик, он стремительно наращивает свой ядерный потенциал. По имеющимся данным, к 2030 году запас ядерных боеголовок в Ракетных войсках Народно-освободительной армии (НОАК) может достичь 1 тыс. единиц, а к 2035 году – 1,5 тыс. Ожидается, что эти боеголовки будут развернуты на более высоком уровне готовности, причем многие из них будут установлены на системах, способных нацеливаться на континентальную часть Соединенных Штатов.

По оценкам Пентагона США, на март 2024 года Китай располагает 438 ядерными боеголовками, еще 62 боеголовки произведены, но еще не введены в эксплуатацию - эта цифра соответствует более ранней оценке военного ведомства. Растущая изощренность и масштабы ядерного потенциала Китая вызывают серьезную озабоченность на мировой арене, ставя вопросы о будущем балансе сил и стратегической стабильности.

#сша #китай #ядерное оружие #си цзиньпин #джо байдейн #ядерный арсенал #сенат сша
Источник: defenseone.com
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