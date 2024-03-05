Оффшорные плавучие солнечные проекты могут помочь преодолеть ограничения суши и получить максимум солнечного света в регионах, богатых солнцем.

Начались работы по строительству крупнейшей в мире морской плавучей солнечной электростанции мощностью 5 МВт, которая будет включать проектирование, строительство и демонстрацию объекта с использованием модульного решения, говорится в пресс-релизе. Технологию для станции предоставляет нидерландская компания Solar Duck.

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Нидерландская компания Solar Duck стремится установить морские солнечные фермы в районах, которые она называет солнечным поясом. Эти районы мира, такие как Карибский бассейн, Япония, Южная Корея и даже Оман, богаты солнцем, но не имеют ветра. При ограниченной территории обширная энергетическая инфраструктура становится слишком дорогой в этих районах. Тем не менее, близлежащие воды идеально подходят для установки морских солнечных батарей. Это может помочь странам снизить зависимость от дизельного топлива или природного газа и сократить выбросы углекислого газа.

Компания Solar Duck приступила к реализации проекта стоимостью €8,4 млн по строительству крупнейшей в мире морской плавучей солнечной электростанции (OFS). Проект будет интегрирован, сертифицирован и размещен в рамках проекта ветряной электростанции OranjeWind у западного побережья Нидерландов.

Прежде чем начать строительство объекта, консорциум под названием Nautical SUNRISE проведет обширные исследования различных компонентов проекта. В их числе - обеспечение надежности, живучести, электрической стабильности и доходности морского плавучего проекта. В зависимости от полученных результатов консорциум разработает подробный план по расширению масштабов проекта, чтобы решить возникшие проблемы и способствовать его коммерциализации. Что еще более важно, консорциум также проведет оценку устойчивости проекта и рассмотрит такие факторы, как воздействие на окружающую среду, полный жизненный цикл и циркулярность систем OFS. Это не ограничится демонстрационным проектом, но также будет включать проекты гигаваттного масштаба, которые могут быть реализованы в будущем.

Технический директор Solar Duck Дон Хугендорн, в своем пресс-релизе отметил, что проект позволяет компании расширить границы экологичности конструкции и в то же время получить глубокое понимание экологичности и надежности конструкции.