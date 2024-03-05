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devchidable
Новая штормоустойчивая технология OTEC успешно прошла испытания
Плавучий генератор энергии - идеальное энергетическое решение для тропических островов, которые традиционно полагаются на ископаемое топливо для удовлетворения своих энергетических потребностей.

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Инновационная технология под названием Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) строится в Испании и обещает круглосуточное снабжение возобновляемой энергией даже отдаленных тропических островов, которые традиционно полагались на ископаемое топливо. Когда прототип будет готов, его развернут для годичных испытаний на Канарских островах, Испания.

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Другими партнерами по разработки проекта OTEC являются WavEC Offshore Renewables из Португалии, Океаническая платформа Канарских островов PLOCAN в Испании и Университет Плимута в Великобритании.

Стремясь перейти на более чистые источники энергии, страны ищут инновационные технологические решения, которые помогут им сократить выбросы углекислого газа и обеспечить энергетическую безопасность. Изобилие солнечной энергии может служить источником энергии даже в Альпах, но только в дневное время. Для удовлетворения ночных потребностей в энергии выработанная энергия должна храниться в больших аккумуляторах, что увеличивает затраты на переход.

Многие компании на 2024 год рассматривают морские волны, как потенциальный источник неограниченной энергии. Однако OTEC - это принципиально новый подход к использованию океана для получения энергии. Технология также рассчитана и на активное противостояние штормам. В основе технологии OTEC лежит турбина, которую необходимо перемещать для выработки электроэнергии. Инновация заключается в способе перемещения турбины с помощью рабочей жидкости.

Хорошо известно, что поверхность морской воды теплее, чем вода на глубине. OTEC использует тепло морской воды для испарения рабочей жидкости, которая приводит в движение турбину и вырабатывает электричество. Более холодная вода в глубине моря переводит рабочую жидкость в жидкое состояние, и цикл может повторяться. Установка OTEC состоит из трех основных частей: цилиндрического корпуса, стояка с холодной водой и точки соединения с карданом. Масштабные испытания, проведенные в Лондоне в 2023 году, подтвердили техническую осуществимость проекта, и теперь команды строят прототип в масштабе 1:5, который будет установлен на Канарских островах.

С изменением экологических условий ожидается, что малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) будут подвергаться воздействию экстремальных погодных условий, таких как штормы, тайфуны и ураганы. Оффшорные проекты по установке солнечных и ветряных электростанций, способных противостоять таким суровым погодным условиям, все еще находятся в зачаточном состоянии, и потребуется время, чтобы расширить их масштабы.

OTEC построена с учетом возможности выживания в штормовых условиях и даже может быть быстро демонтирована и перенесена на берег в экстремальную погоду. Когда стихия утихнет, установку можно подключить обратно, чтобы возобновить производство энергии. Поскольку морская вода в тропических регионах остается теплой в течение всего года и даже ночью, система может работать круглосуточно, вырабатывая энергию 24/7.

#ocean thermal energy conversion #otec #штормоустойчивая технология
Источник: oceannews.com
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