В конце февраля 2024 года в Дубае состоялись первые в мире гонки на реактивных ранцах. В состязании приняли участие несколько человек — профессиональных летчиков, которые предварительно прошли специальную подготовку.

В гонках пилоты облачились в реактивные костюмы мощностью 1500 лошадиных сил, которые мощнее большинства роскошных спортивных автомобилей и используют то же топливо, что и дальнемагистральные самолеты Airbus A380 и Boeing 777 дубайской авиакомпании Emirates.

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Компания Gravity привлекла внимание всего мира несколько лет назад, когда одела в один из своих реактивных костюмов британского королевского морского пехотинца, приземлившегося на корабль в море. С тех пор они много путешествовали в этих костюмах и пытались найти им другое военное применение, прежде чем возникла идея провести соревнование со Спортивным советом Дубая.

Дубай, известный своими пляжами, барами и базарами, уже давно страдает от перелетов, тем более что здесь находится самый загруженный аэропорт в мире для международных рейсов. Кроме того, город уже несколько лет вынашивает идею летающих такси.





Кальфон, который выиграл гонку и поднял золотую реактивную турбину, признался, что нервничал перед полетами, но описал реактивный костюм как безопасный и простой в использовании.

В рамках отдельного проекта один из первых джетменов Дубая, Винсент Реффет, погиб в результате несчастного случая на тренировке в 2020 году после того, как однажды прославился, летая рядом с двухэтажным A380 компании Emirates.