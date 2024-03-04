Китайский разработчик робототехники Unitree Robotics совершенствует своего самого продвинутого гуманоидного робота, который уже демонстрирует чудеса ловкости.

В знак развития технологий, связанных с робототехническими системами, H1 V3.0 Evolution от компании Unitree Robotics побил мировой рекорд Гиннесса как самый быстрый полноразмерный робот-гуманоид. На видео, опубликованном китайской компанией, показано, как ее первый гуманоид развивает скорость линейной ходьбы 3,3 м/с по ровной поверхности.

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Как сообщается на сайте Unitree, робот общего назначения H1 оснащен инновационной силовой установкой, которая обеспечивает высочайший уровень скорости, мощности, маневренности и гибкости, что делает его самым мощным в мире гуманоидным роботом общего назначения. Предыдущий рекорд скорости для гуманоида был достигнут роботом Atlas от компании Boston Dynamics, который мог двигаться со скоростью 2,5 м/с.

Компания Unitree Robotics была основана в 2017 году. Стартап стремится демократизировать ножную робототехнику и сделать ее такой же распространенной и доступной, как современные устройства, такие как дроны и смартфоны.

На видео усовершенствованный H1 V3.0 демонстрирует целый ряд динамических движений. Робот может плавно двигать руками, ногами и туловищем, исполняя хореографический танец, показанный на демонстрационном видео. Эта способность показывает, что робот может не только ходить: благодаря координации всего тела он может повторять сложные человеческие движения. Кроме того, впечатляет способность робота прыгать на месте на высоту, эквивалентную высоте стоящего рядом с ним человека. В видеоролике показано, что благодаря массивным исполнительным механизмам H1 может прыгать вертикально на высоту человеческого роста. Это привлекает внимание к значительной мощности рамы V3.0.

Благодаря улучшенным динамическим возможностям движения, H1 может легко вращаться на лестнице и подниматься по ней. Он также может маневрировать в ограниченном пространстве, что делает его очень удобным для использования в человеческих условиях. Робот оснащен камерой глубины и 3D LiDAR-сенсором для технического зрения. В суставах ног имеется пять степеней свободы (DOF), а в руках - четыре. Интересно, что на ранних фотографиях робота видно, что у него нет рук - вместо этого на конце руки имеется мягкий выступ. В компании говорят о дальнейшей разработке и скором выпуске рук для робота.





С помощью 3D-лидара можно значительно сократить количество ошибок и временные затраты на проверку, автоматически планируя траекторию, избегая столкновений и выполняя высокоточное сканирование. Для обеспечения стабильной и безопасной работы оборудования тепловизионная двухспектральная головка отслеживает изменения температуры, а супертелефотокамера удаленно анализирует данные счетчиков. Компания утверждает, что это доказывает полезность устройства в конкретных сценариях применения.

Компания Unitree Robotics уже начала принимать предварительные заказы на гуманоида H1 в 2023 году и планирует начать поставки к середине 2024 года. Ожидаемый ценовой диапазон - от $90 тыс. до $150 тыс. Unitree Robotics намерена конкурировать с такими компаниями, как Boston Robotics Atlas, Tesla Optimus и Agility Robotics Digit, представив сравнительно доступную модель гуманоида.