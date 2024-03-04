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devchidable
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
Каждый год выходит новые крупные обновления андроида. С каждым обновлением оболочка становится все более красивой и удобной.

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С началом распространения Android 15 для устройств Pixel пользователи смартфонов Samsung Galaxy с нетерпением ожидают появления этой последней версии Android на своих устройствах. Являясь одним из крупнейших производителей в экосистеме Android, линейка Galaxy от Samsung готова к обновлению One UI 7.0 на базе Android 15. Ниже представлен полный обзор смартфонов Galaxy, которые получат это долгожданное обновление.

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Компания Samsung добилась значительных успехов в своей политике обновления программного обеспечения (ПО), взяв на себя обязательство предоставлять три основных обновления ОС и до четырех лет исправлений безопасности для большинства устройств Galaxy. Последняя серия Galaxy S24 даже обещает впечатляющие семь лет обновлений. Это означает, что любое устройство Galaxy, выпущенное под управлением Android 12 или более поздней версии, скорее всего, получит обновление Android 15, в то время как некоторые старые модели, выпущенные под управлением Android 11 или более ранних версий, также могут быть включены в список, исходя из популярности и совместимости с оборудованием.

Перед вами подробная подборка существующих устройств Galaxy, которые, как ожидается, получат обновление Android 15. Примечательно, что в этот список не вошли готовящиеся к выпуску устройства, такие как Galaxy A55 и A35, которые, естественно, получат обновление после релиза.

Обратите внимание, что этот список основан на политике Samsung в отношении обновлений и текущей доступности устройств и может быть изменен.

Samsung обычно выпускает обновления One UI через несколько месяцев после того, как Google выпустит стабильную версию Android. Поэтому пользователи могут ожидать, что обновление One UI 7.0 на базе Android 15 появится к концу 2024 или началу 2025 года. Samsung также может запустить бета-программу для некоторых устройств до официального релиза, и мы сообщим об этом, как только появится информация.

#samsung #android #операционная система #мобильные устройства #android 15 #смартфо
Источник: sammyfans.com
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Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
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