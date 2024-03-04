Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.

Компании SpaceX и НАСА успешно запустили миссию Crew-8 на Международную космическую станцию (МКС) 3 марта 2024 года.

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Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 состоялся из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде в воскресенье в 22:53 по восточному времени. Ранее запуск дважды отменялся из-за плохих погодных условий в районе космодрома.

Ракета вывела на орбиту космический корабль Dragon, на борту которого находятся астронавты НАСА Мэтью Доминик (командир), Майкл Барратт (пилот) и Жанетт Эппс (специалист полета), а также космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин (специалист полета). За исключением Барратта, для которого это уже третий полет, каждый член экипажа отправляется на МКС впервые.

После запуска космический корабль Dragon под названием Endeavor отделился от второй ступени ракеты Falcon 9 и отправился к месту назначения. Четырем членам экипажа потребуется более 18 часов, чтобы добраться до орбитальной станции. Около 3 часов утра во вторник, 5 марта, космический корабль автономно пристыкуется к переднему порту модуля Harmony станции. После стыковки экипаж начнет шестимесячную научную миссию на околоземной орбите.

По данным НАСА, на борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий, которые послужат топливом для новой эры освоения космоса и принесут пользу человечеству здесь, на Земле. Это уже восьмая ротация экипажа, которую НАСА отправляет на МКС с помощью ракеты-носителя SpaceX с мая 2020 года в рамках программы «Коммерческий экипаж».

Семь нынешних обитателей МКС примут на борт новую партию астронавтов. Среди действующих членов МКС - двое из НАСА, один из Японии, один из Дании и трое из России. Астронавты экипажа 7 Ясмин Могбели, Андреас Могенсен, Сатоси Фурукава и Константин Борисов вернутся на Землю через несколько дней.

Ожидается, что экипаж 8 пробудет на борту космической станции до конца августа 2024 года. Они проведут до 250 экспериментов в условиях микрогравитации. Экипаж проведет новые научные исследования, чтобы подготовиться к исследованиям человека за пределами низкой околоземной орбиты. НАСА перечислило некоторые из этих экспериментов, основанных на микрогравитации, которые будут вращаться вокруг исследования органоидов мозга, чтобы получить представление о нейродегенеративных заболеваниях, изменениях в жидкостях организма во время космического полета, а также о том, как ультрафиолетовое излучение и микрогравитация влияют на рост растений.

МКС имеет длину почти с футбольное поле, что делает ее самым большим созданным человеком объектом в космосе. Станция управляется консорциумом, возглавляемым США и Россией, при участии Канады, Японии и 11 европейских стран.