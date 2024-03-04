Во время полета над Мексиканским заливом, спутник НАСА Terra заснял необычное облако. Изображени облаков выглядело так, будто кто-то проткнул небо дыроколом.

Кавумные облака, часто называемые дырявыми или осенними, представляют собой захватывающее и загадочное зрелище в небе, притягивающее взгляды наблюдателей внизу. Эти атмосферные явления, характеризующиеся большими круглыми отверстиями в облаках с тонкими перьевыми шлейфами внутри, будоражат воображение и вызывают догадки об их происхождении, включая теории об НЛО и внеземной активности. Однако истинное объяснение этих завораживающих облачных дыр - земное и вполне научное.

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Впечатляющий пример кавумных облаков наблюдался над Мексиканским заливом вблизи западного побережья Флориды 30 января 2024 года. Снимок, сделанный спектрорадиометром Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) на борту спутника НАСА Terra, представляет собой потрясающий вид сверху, демонстрирующий естественную красоту и сложность этих облачных образований.

Интрига, связанная с кавумными облаками, является предметом научных дискуссий с 1940-х годов, и на протяжении десятилетий предлагались различные гипотезы. Однако окончательное объяснение было дано только после всестороннего исследования, проведенного учеными из Университетской корпорации атмосферных исследований (UCAR) и их коллегами, в том числе из Исследовательского центра Лэнгли НАСА.

Исследования кавумных облаков, опубликованные в 2010 и 2011 годах, показали, что эти облачные образования вызываются самолетами, развеяв более фантастические теории. Альтокумулусные облака - это облака среднего уровня, состоящие из переохлажденных капель жидкой воды. Переохлаждение происходит, когда капли воды остаются жидкими даже при температурах ниже обычной точки замерзания воды, благодаря их чистоте и отсутствию частиц, таких как пыль или пыльца, которые обычно приводят к образованию льда. Это явление относительно распространено в земной атмосфере, особенно в альтокумулусных облаках, которые покрывают около 8% поверхности Земли в любой момент времени и состоят в основном из капель, переохлажденных примерно до -15°C.

Формирование облаков начинается, когда самолеты нарушают эти деликатные атмосферные условия. При прохождении самолетов через облака воздух вокруг их крыльев и пропеллеров подвергается адиабатическому расширению, что приводит к дальнейшему охлаждению капель воды, иногда более чем на 20°C. Это охлаждение может привести к замерзанию переохлажденных капель, в результате чего начинается цепная реакция образования и роста кристаллов льда, которые в итоге становятся достаточно тяжелыми, чтобы упасть. В результате этого процесса в облачном слое образуется пустота, а падающие кристаллы льда образуют вихревые следы, известные как virga, которые видны в центре полости. Исследование, проведенное под руководством UCAR с использованием данных полетов самолетов, спутниковых наблюдений и погодных моделей, позволило выявить динамику образования облачных дыр и их продолжительность.

Исследование показало, что форма и размер кавума зависят от угла, под которым плоскости пересекают облачный слой: при острых углах образуются маленькие, круглые кавумы, а при малых углах - вытянутые канальные облака, украшенные следами вирги. Такие факторы, как толщина облачного слоя, температура воздуха и степень горизонтального сдвига ветра, также играют роль в образовании этих облачных дыр. Проведенный исследователями анализ показал, что самолеты различных типов, от больших пассажирских реактивных до турбовинтовых, способны создавать кавумные и канальные облака.

Учитывая, что в такие аэропорты, как Miami International, ежедневно прибывает более тысячи рейсов, в небе есть все возможности для образования этих завораживающих облачных структур. Захватывающее зрелище кавумных облаков, некогда окутанное тайнами и домыслами, сегодня является свидетельством увлекательного взаимодействия естественных атмосферных условий и авиационной деятельности человека. Благодаря усердным усилиям ученых и исследователей мы разгадали секреты этих неземных облачных образований, раскрыв сложные процессы, которые порождают их красоту.

Спектрорадиометр НАСА с формированием изображений умеренного разрешения, или MODIS, является ключевым инструментом в области наблюдения за Землей. Установленный на двух спутниках НАСА, Terra и Aqua, MODIS обеспечивает беспрецедентную точку обзора для наблюдения за атмосферой, океанами и сушей нашей планеты.

С момента своего первого запуска в 1999 году на Terra, а затем на Aqua в 2002 году, MODIS запечатлел динамичную красоту Земли и тонкие взаимодействия в ее экосистемах, предоставляя бесценные данные ученым и исследователям по всему миру. MODIS работает с высокой точностью, что позволяет ему получать данные в 36 спектральных диапазонах, от видимого до теплового инфракрасного диапазона волн. Такой широкий спектр позволяет обнаруживать различные показатели, такие как уровень хлорофилла в океанах, водяной пар в атмосфере и изменения почвенного покрова.

Обеспечивая комплексное покрытие поверхности Земли каждые один-два дня, MODIS играет важнейшую роль в отслеживании изменений окружающей среды во времени, помогая понять глобальную динамику и экологические процессы. Влияние MODIS выходит далеко за рамки простого наблюдения. Его данные помогли нам лучше понять изменение климата, обнаружить и отследить лесные пожары, оценить состояние сельскохозяйственных угодий и отследить распространение вредоносного цветения водорослей. Кроме того, способность MODIS наблюдать за фитопланктоном в океане способствует нашему пониманию океанического углеродного цикла, что крайне важно для оценки здоровья морских экосистем.