Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Waymo получила одобрение на запуск службы роботакси в Лос-Анджелесе
Компания Waymo (входит в холдинг Alphabet), специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, запускает службу роботакси в Лос-Анджелесе (США).

реклама

Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам (CPUC) разрешила Waymo расширить деятельность своего роботакси в Лос-Анджелесе и других местах на полуострове Сан-Франциско.

реклама

Как отмечает издание CNBC, компания Waymo может начать эксплуатацию пассажирского транспорта без водителя в указанных районах Лос-Анджелеса и полуострова Сан-Франциско с 4 марта 2024 года. Waymo уже давно тестирует свои беспилотные автомобили в этих районах, но данное решение позволит ей взимать плату с пассажиров за поездки на беспилотном такси.

В своем решении CPUC сообщила, что получила письма с протестами против расширения Waymo от округа Сан-Матео, Департамента транспорта Лос-Анджелеса, Транспортного управления округа Сан-Франциско и Альянса работников такси Сан-Франциско. Эти письма были получены до того, как агентство приостановило деятельность Waymo в феврале на срок до 120 дней из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий. Тогда Waymo сообщила, что два ее робота-оси столкнулись с буксируемым назад пикапом в декабре 2023 года из-за того, что ее программное обеспечение неверно предсказало движение грузовика. Компании пришлось разработать и внедрить исправление в свой автопарк.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее направила письмо в CPUC, в котором выразила свою обеспокоенность решением регулятора разрешить автономным автомобилям работать в ее городе. Со слов Канепа, на сегодняшний день местные юрисдикции, такие как Лос-Анджелес, практически не участвуют в развертывании автономных автомобилей и уже сталкиваются со значительным вредом и нарушениями. Канепа смущает и немного настораживает тот факт, что CPUC потребовалось всего 11 дней, чтобы изменить свое решение о приостановке.

Однако представитель Waymo Юлия Илина в своем заявлении для Wired заверила общественность, что компания будет использовать постепенный подход, когда дело дойдет до развертывания сервиса в Лос-Анджелесе. У нее также нет ближайших планов по расширению сервиса в Сан-Франциско. Кроме того, по ее словам, компания продолжит тесно сотрудничать с городскими властями, местными сообществами и своими партнерами. Илина также отметила, что, хотя CPUC и получила письма протеста, она также получила письма в поддержку расширения Waymo от 81 организации и частных лиц. Среди них письма от различных групп по защите пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, местных общественных советов, а также транспортных активистов.

#сша #транспорт #такси #waymo #alphabet #роботакси #автономное вождение #лос-анджелес
Источник: cnbc.com
+
Написать комментарий (0)
Новый американо-российский экипаж направляется на космическую станцию МКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
8
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
1
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3
Глава МИД Франции заявил, что победа России на Украине повлечёт за собой большие финансовые потери для ЕС
5

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
60
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
27
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
4
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
24
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
14
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2

Сейчас обсуждают

Enforsen Bsv
13:20
... ... Какие были носочки на 23 февраля... ...Такие и будут чулочки на 8 марта ...)))
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
DIP48
13:14
Всё только начинается. Ишь, как заволновались, что Неньку бьют))).
МИД Турции считает, что Россия и Украина достигли предела в территориальных изменениях военным путём
DIP48
13:12
Подарунки с репорациями))).
Huawei укрепляет позиции на рынке ИИ-чипов несмотря на санкции США
Шакро Старый
13:07
Любитель больших размеров иди на шконку, там тебя урки заждались.
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Шакро Молодой
13:06
офигеть огромный джуджун
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Шакро Старый
13:05
Молодой смеётся, узнал своего балуна. Судя по размеру, у тебя всё разработанное.
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Шакро Молодой
12:58
ахаха
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Шакро Старый
12:58
Это смотря с какой стороны Zero. С той которая дарит, или с той которая получает подарки?
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
REY_B_
12:53
Zero это не грозит. - Он дарит ушки не в тон к креслу. А всё остальное вообще других цветов
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Шакро Старый
12:52
Ты кому чифир заливаешь, шест. Тебе уважаемый человек вопрос задал. И запомни молодой, интересуются только петухи. Если ты петух, то вопросов нет.
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем