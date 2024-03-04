Компания Waymo (входит в холдинг Alphabet), специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, запускает службу роботакси в Лос-Анджелесе (США).

Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам (CPUC) разрешила Waymo расширить деятельность своего роботакси в Лос-Анджелесе и других местах на полуострове Сан-Франциско.

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Как отмечает издание CNBC, компания Waymo может начать эксплуатацию пассажирского транспорта без водителя в указанных районах Лос-Анджелеса и полуострова Сан-Франциско с 4 марта 2024 года. Waymo уже давно тестирует свои беспилотные автомобили в этих районах, но данное решение позволит ей взимать плату с пассажиров за поездки на беспилотном такси.

В своем решении CPUC сообщила, что получила письма с протестами против расширения Waymo от округа Сан-Матео, Департамента транспорта Лос-Анджелеса, Транспортного управления округа Сан-Франциско и Альянса работников такси Сан-Франциско. Эти письма были получены до того, как агентство приостановило деятельность Waymo в феврале на срок до 120 дней из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий. Тогда Waymo сообщила, что два ее робота-оси столкнулись с буксируемым назад пикапом в декабре 2023 года из-за того, что ее программное обеспечение неверно предсказало движение грузовика. Компании пришлось разработать и внедрить исправление в свой автопарк.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее направила письмо в CPUC, в котором выразила свою обеспокоенность решением регулятора разрешить автономным автомобилям работать в ее городе. Со слов Канепа, на сегодняшний день местные юрисдикции, такие как Лос-Анджелес, практически не участвуют в развертывании автономных автомобилей и уже сталкиваются со значительным вредом и нарушениями. Канепа смущает и немного настораживает тот факт, что CPUC потребовалось всего 11 дней, чтобы изменить свое решение о приостановке.

Однако представитель Waymo Юлия Илина в своем заявлении для Wired заверила общественность, что компания будет использовать постепенный подход, когда дело дойдет до развертывания сервиса в Лос-Анджелесе. У нее также нет ближайших планов по расширению сервиса в Сан-Франциско. Кроме того, по ее словам, компания продолжит тесно сотрудничать с городскими властями, местными сообществами и своими партнерами. Илина также отметила, что, хотя CPUC и получила письма протеста, она также получила письма в поддержку расширения Waymo от 81 организации и частных лиц. Среди них письма от различных групп по защите пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, местных общественных советов, а также транспортных активистов.