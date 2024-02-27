Компания Tecno представила на выставке MWC 2024 своего дебютного робопса Dynamic 1. Дизайн робособаки, позиционируемой в качестве «идеального домашнего питомца-компаньона будущего», был вдохновлён обликом немецкой овчарки.

Китайская технологическая компания TECNO официально представила свою роботизированную собаку с искусственным интеллектом (ИИ) Dynamic 1. Dynamic 1 был представлен на Всемирном мобильном конгрессе 26 февраля 2024 года. Робот стал последним роботизированным животным, попавшим в новости.

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Согласно отчетам о возможностях робота, Dynamic 1 может подниматься по лестнице благодаря крутящему моменту в 45 Нм/кг, а также кланяться и пожимать руки людям. Компания утверждает, что он может распознавать голосовые команды благодаря наличию четырех микрофонов и алгоритму распознавания голоса на основе ИИ.

Dynamic 1 также оснащен Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет ему реагировать на приложения для смартфона или пульт дистанционного управления. Миниатюрный рободог также оснащен системой фар, которые освещают его путь и служат индикатором при взаимодействии с людьми, поясняет TECHO. Робот работает на центральном процессоре Advanced RISC Machines (ARM), который поддерживает динамическую устойчивость, быстрое восстановление после падения и скорость до 3,7 метров в секунду. Кроме того, он оснащен различными камерами и датчиками, которые позволяют ему ориентироваться в препятствиях.

По данным TECNO, робот-собака способен проработать около 90 минут благодаря встроенному аккумулятору емкостью 15 тыс. мАч. Устройство не оснащено портом USB-C для подзарядки, но позволяет быстро менять батареи и заряжать их одновременно.

Вдохновением для создания Dynamic 1 компания TECNO, по всей видимости, послужила порода собак - немецкая овчарка. Хотя робот не совсем похож на металлического и пластикового двойника реальной немецкой овчарки, он, как утверждается, предлагает заглянуть в будущее, которое видит компания TECNO. Кому-то такое видение будущего может показаться антиутопичным, но технологии движутся именно в этом направлении. Роботы-собаки еще не получили широкого распространения в домашних хозяйствах, но в их разработку уже вложены значительные средства.





Dynamic 1 имеет 64 Гб памяти, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и может управляться через приложение для смартфона. Судя по всему, этот робот-собака не призван конкурировать с продукцией Boston Dynamics. По информации TECNO, цель представления этого робота-собаки - продемонстрировать инновационные возможности компании в области передовой робототехники и ИИ.

Рост использования ИИ и передовой робототехники можно проследить по растущим инвестициям таких компаний, как Xiaomi с ее серией Cyberdog, и других лидеров рынка. Ожидается, что с 2024 по 2030 год рынок роботизированных собак будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 18%, что говорит о том, что эти цифровые компаньоны могут стать неотъемлемой частью нашего жизненного пространства.

Пока неизвестно, будет ли Dynamic 1 доступен для покупки. Однако TECNO использовала Всемирный мобильный конгресс, чтобы укрепить свою репутацию в области ИИ и передовой робототехники.