Компании теперь готовы включить голосовую связь, чтобы вы могли избавиться от клавиатуры и переходить с одного экрана на другой.

Производитель программного обеспечения Vivoka планирует запустить платформу под названием Voice Development Kit (VDK). Система позволит разработчикам и инженерам по всему миру перейти к разработке с помощью голосовых команд.

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На январь 2024 года компании готовы включить голосовое взаимодействие, чтобы избавиться от клавиатур и переходить от одного экрана к другому без необходимости проходить мимо разных экранов. Стремясь стать лидером в области голосовых технологий искусственного интеллекта, компания также разработала мобильное приложение для поддержки своих существующих продуктов, таких как умные очки.

По словам представителей компании, продукт VDK - первый SDK, который собирает полный набор передовых голосовых технологий в одном уникальном инструменте. Он позволяет компаниям и разработчикам создавать удивительные голосовые сервисы и продукты, которые работают в автономном режиме, в любое время и в любом месте, защищая данные и обеспечивая производительность, подобную облаку.





Главный операционный директор заявил, что продукт в основном предназначен для разработчиков и инженеров, которые занимаются разработкой приложений для производимых устройств или приборов. Проще говоря, VDK предназначен для обеспечения голосового взаимодействия и включает в себя различные голосовые технологии для облегчения естественного взаимодействия с интерфейсами.

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В настоящее время компания фокусируется на максимум, когда разработчики могут выполнять задачи в автономном режиме, не нуждаясь в подключении к интернету. Поэтому в 2024 году Vivoka намерена представить новую технологию, которая исключит из уравнения шумную обстановку, а информация будет легко улавливаться и эффективно работать. Выход этой новинки ожидается в середине 2024 года.